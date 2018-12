Opinión 20-12-2018

150 años del natalicio del Presidente Arturo Alessandri Palma

Un día como hoy, poco después del mediodía, vino al mundo, en la hacienda Quinta de Longaví don Arturo Alessandri Palma, nacido en esas circunstancias por cuanto sus padres, al sobrevenir el parto, intentaron viajar a Santiago, pero el niño llegó antes en las manos de una “comadrona”, tan típica en los campos chilenos de esos años.

Don Pedro Alessandri Vargas y su esposa Carmen Vargas Baquedano, se radicaron en Longaví, arrendando la hacienda, en 1863. El matrimonio, recientemente formado, trataba de hacer fortuna con esfuerzo y sacrificio.

SU EXTRAVIADA PARTIDA DE BAUTISMO

Don Arturo nació en la comuna de Linares el 20 de diciembre de 1868, toda vez que en esa fecha, Longaví, era subdelegación dependiente del Municipio de Linares y estaba bajo jurisdicción de esta parroquia. Para ser bautizado, debió esperar que en enero de 1869 el Párroco Jacinto Vivanco efectuara las tradicionales misiones a los campos de Linares para efectuar otorgar los sacramentos. Pero el sacerdote no traspasó la partida a los libros y, en 1889, don Arturo debió realizar un engorroso proceso ante el Obispado de Concepción, para que se reconociera su nacimiento.

El niño vive en Longaví casi toda su infancia. Tiene las primeras impresiones de la dura vida campesina. Cuando su padre se traslada a Sn Pedro de Romeral, en Curicó, hay convicciones muy firmes en su mente. De hecho, para titularse de abogado, su tesis se denomina “Habitaciones para Obreros”, tema no tocado hasta entonces.

Su vida política se inicia el 19 de diciembre de 1898 cuando es designado Ministro de Industria y Obras Públicas, con treinta años cumplidos. Lo sirve hasta el 29 de abril de 1899. Ejerce similar cargo desde el 23 de mayo de 1899 al 27 de julio de 1899, y de Hacienda entre el 16 de junio de 1913 y el 17 de noviembre de 1913.

Su carrera como parlamentario se extendió casi toda su vida. Es electo diputado por Curicó y Vichuquén por cuatro períodos entre 1897 y 1912. En 1915, por un desafío de gran riesgo, se presentó como candidato a senador por Tarapacá, teniendo como contendor a un cacique de esa zona, Arturo del Rio, a quien derrotó por el setenta por ciento de los votos en una campaña donde hubo balazos, muertos y heridos y una abierta intervención del gobierno.

EL PRESIDENTE PELIGROSO

Hasta ese momento de la vida política de Chile, un Mandatario dejaba instalado a su sucesor en la Moneda. Cada nuevo gobernante seguía la senda trazada. Nada se cambiaba.

Pero Alessandri, tras ser ungido candidato en 1920, - para enfrentar a Luis Barros Borgoño - dijo que él “era un peligro” para quienes no quisieran mejorar la vida de las clases más desposeídas. Había una inmensa presión social que el partido conservador trataba de aminorar. Fue el primer candidato que le habló directamente a la muchedumbre, reconociendo la legitimidad de sus exigencias: salud, derecho a un salario, respeto como ciudadanos, jornada laboral acorde a su dignidad, mediante un código del Trabajo. Abrió una puerta de esperanza a quienes nunca lo soñaron. El pueblo lo consideró un mesías y pasaba largas horas frente a su casa, en la Alameda de Santiago, para sacar un trozo de estuco como reliquia. La derecha se alarmó y el Ministro de Defensa, Ladislao Errazuriz llegó a inventar una guerra con Perú y Bolivia para sacar de Santiago a los oficiales jóvenes que simpatizaban con Alessandri. La maniobra es descubierta. El candidato gana por estrecho margen y, al ser resuelta la elección en un tribunal de honor, lograr 177 votos y Barros Borgoño 176. Un sufragio de diferencia.

Asume el 23 de diciembre de 1920. El Ministro del Interior es Pedro Aguirre Cerda. Una de sus primeras visitas, en marzo de 1921, es a su casa natal de Longaví. Su programa tiene amplias y profundas reformas sociales. Pero todo es demorado en el Congreso. Esto causó inquietud en los sectores más jóvenes de las fuerzas armadas que empezaron a concurrir al Parlamento. En septiembre de 1924, los parlamentarios, tras rechazar las reformas, aprobaron crear una dieta para ellos. Como los militares promovieran alguna manifestación en la galería, se les ordenó salir, pero éstos lo hicieron arrastrando los sables. Nace la frase “ruido de sables”

Ante el temor de una asonada castrense – y tras recibir a una delegación de altos oficiales – Alessandri, con un permiso constitucional otorgado por el Congreso, se ausenta del país11 de setiembre de 1924. Pero, tras diversas contingencias, se le llama para asumir de nuevo el mando. Llega a la capital el 12 de marzo de 1925. Es recibido como héroe. Dicta la Constitución de 1925. Pero asoma la figura de don Carlos Ibáñez del Campo y renuncia para evitar un conflicto militar.

En su segundo gobierno (1932-1938) lograr equilibrar las finanzas, superar déficits, crea el suelto vital que hasta hoy existe y la ley de medicina curativa. Dejó un sistema económico equilibrado. Fundó la comuna de Longaví y colaboró con sus comienzos. También lo hizo con Linares, donde vino varias veces. Entregó la banda a don Pedro Aguirre Cerda el 24 de diciembre de 1938. Siguió actuando como senador y era Presidente de esa Cámara, cuando falleció el 24 de agosto de 1950. Autoridades de Linares y Longaví concurrieron a sus imponentes funerales. Hoy, su estatua frente a la Moneda, honra a la provincia y al Maule.



JAIME GONZÁLEZ COLVILLE

Academia Chilena de la Historia