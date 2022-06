Opinión 28-06-2022

150 AÑOS DEL LICEO DE LINARES: REFLEXIONES SOBRE SU HISTORIA



En el 2025 el Liceo de Hombres de Linares cumplirá ciento cincuenta años desde su fundación. Al decretarse ésta, por decreto 2804 del 22 de diciembre de 1874, la ciudad era bastante pobre en establecimientos educacionales, toda vez que sólo en 1845 se creó la primera escuela fiscal, por ley del 26 de mayo de ese año. Había una creciente demanda educacional.

En agosto de 1874, el Ministro de Justicia e Instrucción Pública, Josè María Barceló, en la Memoria al Congreso expresó que era indispensable un Liceo para la provincia de Linares. Hasta ese momento sólo existían en la región los establecimientos de Talca (de 1840 y no de 1827 como se ha afirmado por más de un siglo), el de Cauquenes (1837) y de Curicó (1839).

El decreto aludido de diciembre de 1874, determinó la apertura de un liceo “de segunda clase” e iniciar funciones el 1 de marzo de 1875.

El 11 de enero de 1875 se designó rector al abogado Baldomero Frías Urrutia, santiaguino, quien se vino a Linares el 1 de febrero e intercambió varias cartas con el Intendente Luis Jordán solicitándole la implementación necesaria para funcionar.

Toda esta valiosa documentación del primer año de vida del liceo, la donamos, en originales, hará unos tres años, a la dirección del establecimiento, que encabeza la Profesora Isabel Rodríguez.

El colegio fue creciendo “de a poco” con el sacrificio y preocupación de los diversos rectores. Abrió sus puertas a las tres de la tarde del domingo 18 de abril de aquel año de 1875, con formación del batallón cívico en uniforme de parada. El aún incipiente colegio se instaló en la esquina sur poniente de las calles Lautaro e Independencia, con dos cursos: primero y segundo año de humanidades. En ese lugar estuvo hasta 1881 en que se trasladó a otro inmueble en Maipù, esquina noreste con Lautaro. Cuatro años más tarde, en 1885, se inauguró el primer y nuevo edificio del establecimiento en la esquina de Alameda con Manuel Rodríguez, donde hoy está el cuartel de la PDI. Ahí estuvo hasta la inauguración del actual edificio, a las cinco de la tarde del 17 de junio de 1950, siendo rector don Alejandro Rubio y donde concurrieron los Ministros de Vías y Obras, Ernesto Merino y el de Educación, Bernardo Leighton.

Ahora bien, hemos sabido de una solicitud de la dirección del establecimiento, dirigida al Alcalde don Mario Meza donde le propone editar un libro, mediante una “comisión con los principales actores informantes que guarden en su memoria episodios históricos culturales”, referidos al plantel. Muy pocas personas hoy quieren mirar el pasado. Loable iniciativa de la Directora.

En un audio de la autoridad comunal, ésta solicita convocar a la directora del DAEM Sra. Eva Palma, al historiador don Manuel Quevedo, a quien asigna un rol protagónico y tiene la generosidad de mencionarnos, como agregado de esta instancia investigadora.

Cabe en esto algunas reflexiones. Nuestra base de datos sobre la historia del que fue nuestro Liceo (incluyo a don Manuel Quevedo, también ex alumno) bordea las quinientas fichas. En 1925 don Julio Chacón publicó “El Liceo de Linares: Páginas de su Historia 1875-1925”, volumen de 86 páginas editado en la Imprenta Excélsior de Santiago. Al cumplirse el siglo de vida del establecimiento, frecuentábamos regularmente la casa de don Julio, en calle Montenegro de Santiago y transcribimos de su extraordinaria biblioteca, documentos, recortes, cartas de rectores y otros antecedentes que nos permitieron reconstruir los restantes cincuenta años del plantel los que publicamos en capítulos en El Heraldo desde marzo a abril de 1975. Además confeccionamos con mi ex compañero de Liceo y Profesor Adrián Lara, la galería de rectores, siendo en aquella época Directora doña Iris Vielma. En la ceremonia principal del centenario, efectuada en el teatro municipal, alumnos y profesores tributaron de pie un largo aplauso a don Julio Chacón, quien se emocionó profundamente.

En lo referido a la comisión que hará la historia del sesquicentenario, es necesario reflexionar que, si se desea llegar al fondo de cada detalle de la trayectoria del Liceo, ello es una tarea que entraña un trabajo que, a nuestro juicio, excede el plazo que resta para el siglo y medio en el 2025. La labor debe necesariamente realizarse en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional, donde están los periódicos chilenos, y en el Archivo Nacional, en que se encuentran los fondos de los ministerios que dicen relación con la instrucción pública. Esta tarea exige una permanencia, de al menos, un par de días en los organismos mencionados, dos veces al mes de aquí al 2024. De paso, es menester valorar la preocupación de quien fuera Rector de la Universidad de Chile entre 1906 y 1913, don Valentín Letelier, Casa de Estudios que en esa época tenía tuición sobre la educación chilena y en el caso del establecimiento de Linares, lo ascendiò a primera categoría, creando cursos, otorgando fondos para la biblioteca, etc. Ello obliga, en consecuencia, a revisar los Anales de la Universidad de Chile, muy útiles como fuentes para este objetivo.

La gestiòn de la Directora Isabel Rodríguez es excelente y merece respaldo, pero a nuestro entender la comisión ya debiese estar trabajando.

Por nuestra parte, estamos dedicados a este tema desde hace años.



Foto: Decreto de fundación del Liceo de Linares, donado desde nuestro archivo en original al establecimiento.



Jaime Gonzàlez Colville

Academia Chilena de la Historia