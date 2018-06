Social 24-06-2018

16 familias de Retiro recibieron sus nuevas viviendas

Después de más de una década de espera un total de 16 familias pertenecientes al conjunto habitacional El Quillay de la comuna de Retiro, recibieron las llaves de sus nuevos hogares los cuales se lograron materializar con una inversión del Ministerio de Vivienda y Urbanismo del orden de los 297 millones de pesos y en el marco del Programa del Fondo Solidario de Elección de Vivienda.

La ceremonia de inauguración con el tradicional corte de cinta y bendición de las nuevas viviendas contó con la participación de la Gobernadora de la Provincia de Linares, María Claudia Jorquera, del alcalde de Retiro, Rodrigo Ramírez, del consejero regional, Rafael Ramírez y autoridades comunales.

El departamento técnico habitacional de SERVIU informó que se trata de viviendas aisladas de un piso, de 48 metros cuadrados de obra gruesa habitable con una ampliación proyectada de 13 metros cuadrados. Cuentan con estar- comedor, cocina, logia, un baño y dos dormitorios. También considera una plaza y mobiliario urbano.

El alcalde de Retiro, Rodrigo Ramírez, dijo que “felices de estar cumpliendo un gran sueño para familias de la comuna que dejan atrás recuerdos muy amargos de vivir por años hacinados o con muchas dificultades. También reconocer la perseverancia y el gran trabajo del presidente del comité Don Humberto Alvarez. Hoy se abre una nueva oportunidad para ellos de ampliar o mejorar sus viviendas, así como pronto solucionar esta misma materia con familias de sectores de Los Copihues y Retiro urbano. Agradecidos del Minvu y del gobierno del Presidente Piñera que en sus primeros cien días de administración han invertido muchos recursos en nuestra comuna”, dijo.

Para la gobernadora de la Provincia de Linares, María Claudia Jorquera, “detrás de las viviendas hay historias muy emotivas de vecinos y vecinas que se inundaban en los inviernos y que hora reciben las llaves de una vivienda diga como toda familia de la región y de la provincia merece tener. Por eso vamos a seguir trabajando ya que lo que nos pide el Presidente Piñera es actuar con sentido de urgencia y recortar los tiempos de espera para entregar beneficios a las familias”.

Finalmente el presidente del comité habitacional El Quillay, Humberto Alvarez, no podía contener la emoción al recibir las llaves de su nueva vivienda. “La verdad es que cuesta expresar lo que uno siente en este momento, ya que son muchos los sentimientos y no hay palabras para expresas esa alegría que viene de lo más profundo del corazón. Agradecer a todas las familias y sin duda a las autoridades de gobierno que me apoyaron”.