Crónica 02-10-2021

1.600 vaquillas van con destino a China desde el Maule

Un nuevo cargamento de vaquillas para reproducción fue enviado desde Linares al puerto de Talcahuano, en la región del BioBio, para seguir rumbo a China.



Mil 600 vaquillas de razas como Holstein Friesian, Angus Rojo y Hereford; fueron cargadas en camiones de transporte bajo estrictas medidas zoosanitarias, supervisadas por el SAG; como parte de un nuevo cargamento de exportación de animales en pie, con destino al mercado asiático, desde la provincia de Linares.



Los bovinos, pertenecientes a la Empresa United Export Spa, realizaron su cuarentena en la comuna de Linares, donde el Servicio Agrícola y Ganadero verificó que se cumplieran todos los requisitos fitosanitarios establecidos por el mercado de destino.



La carga de los animales se llevó a cabo durante toda la jornada de ayer, mediante la supervisión de 5 funcionarios del SAG de la oficina Linares, quienes también estuvieron a cargo del proceso de revisión y verificación durante los 30 días que tuvieron que permanecer en cuarentena en el predio. Durante este periodo, los equipos fiscalizaron el cumplimiento de las exigencias del mercado chino, además de la toma de pruebas serológicas para el descarte de enfermedades como brucelosis, tuberculosis bovina, diarrea viral bovina, leucosis y paratuberculosis.



Cabe destacar que, el director regional del SAG en el Maule, Fernando Pinochet, junto al Delegado Presidencial Provincial Pablo Sepúlveda, estuvieron de visita en el predio durante los últimos días de cuarentena, a fin de verificar, junto a equipos SAG, la condición corporal y sanitaria de los animales.



“Este ya es el 6 año de envío de animales en pie a China, lo cual demuestra que el trabajo que realiza el Servicio en este tipo de cuarentenas es de excelencia. No hemos tenido ningún problema en los envíos anteriores y esperamos que este tipo de exportación no tradicional siga realizándose en el Maule”, así lo mencionó el director regional del SAG, Fernando Pinochet.



Por su parte, el Delegado Presidencial Provincial, Pablo Sepúlveda, destacó esta actividad señalando que “estamos muy contentos de haber realizado una visita hace pocos días, junto a personal del SAG, al lugar donde se está desarrollando una exportación no tradicional de nuestro país, particularmente en la provincia de Linares, donde se desarrolló esta cuarentena sanitaria de más de mil 500 vacas que van rumbo a China a exportación”.



Cabe destacar que este envío pertenece a la empresa United Export Chile SPA quienes ya por cuarta vez han realizado cuarentena bovina en la región; esto debido a las condiciones zoosanitarias que posee el territorio para el establecimiento de una masa ganadera de este tipo.



CIFRAS



Durante el 2021 se han exportado 11.155 animales, envíos que han sido supervisados por los equipos del SAG Linares. De ellos, 7.655 corresponden a la empresa United Export Chile Spa, y 3.500 a Hunland Chile Ganadera Ltda.



Esta exportación no tradicional se viene realizando desde el año 2015 llegando a 20.718 vaquillas exportadas a la fecha.



En relación a cuarentenas desarrolladas en la provincia de Linares; desde el 2015 a la fecha se han realizado 18 aislamientos, todos ellos supervisados por el SAG.