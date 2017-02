Crónica 17-02-2017

32 familias de coironal postulan al subsidio habitacional

El Comité habitacional "Las Rosas" de Coironal que preside Matilde Cordero , trabajan incansablemente para obtener la documentación respectiva y posteriormente postular al subsidio habitacional para el mejoramiento y ampliación de sus viviendas.

Este comité es asesorado por la concejal Eliana Parada, quien señalo que se ha recibido toda la documentación ya que la egis que está trabajando con ellos mando los antecedentes de quienes calificaban y podían postular y otras no, una de los condiciones que les pedimos para que la gente no pierda tiempo, no se ilusione y después a mitad de camino les digan que no.

La concejal indicó que en algunos certificados de avalúos la propiedad figura como agrícola, por lo que el funcionario municipal Antonio Gaete, tiene que visitar el lugar de Coironal y hacer la regularización de sus propiedades. Este trámite, según el profesional, tarda de 2 a 3 meses, lo que sería lamentable porque este grupo no postularía en el mes de abril próximo sino que tendrían que esperar la segunda postulación durante el año.