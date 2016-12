Crónica 28-12-2016

44% de los estudiantes de colegios municipales no alcanzó 450 puntos en la PSU

La brecha entre la educación municipal y privada se mantiene. Así lo evidenció la Prueba de Selección Universitaria (PSU) 2016, donde el 44% de los egresados de recintos municipales no alcanzaron los 450 puntos.

Según La Tercera, en el caso de los colegios subvencionados un 29% de los alumnos no llega a los 450 puntos, mientras que en recintos privados sólo un 7,53% no llega a esa cifra.

Al respecto, el académico del Departamento de Estudios Pedagógicos de la Universidad de Chile, Iván Salinas, sostuvo que "la paradoja de la desigualdad es que los estudiantes de colegios particulares pagados, por el sesgo de la selección, terminan asistiendo a universidades públicas y estatales. Pero los de la educación municipal terminan arrinconados por instituciones privadas, muchas veces asumiendo cargas de deuda que perpetúan la desigualdad".

Si bien la cifra representa un avance con respecto a la medición anterior, las diferencias siguen siendo grandes. El año pasado un 71% de los alumnos de liceos municipales se encontraba bajo los 500 puntos, la cifra logró disminuir a 65% este 2015.