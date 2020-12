Nacional 27-12-2020

A dos semanas de la fase 2 en la RM: infectados se han incrementado en 35% y expertos prevén cuarentenas en enero

Desde que se implementó la transición en la Región Metropolitana la cantidad de casos activos ha aumentado un 35%. Por esto, expertos no descartan que se analice la opción de retroceder a cuarentena en la RM. El infectólogo de la Clínica U. de los Andes, Javier Tinoco, coincide en que "si sigue un aumento sostenido de los casos, probablemente la fase de transición va a ser considerada insuficiente". Y advierte que "si sigue esta tendencia, habrá que evaluar volver a una fase 1". Mientras que Jaime Burrows, ex subsecretario de Salud Pública recomienda aplicar una cuarentena a toda la región, ya que "tener cuarentenas focalizadas no sirve mucho, porque la gente igual se mueve entre distintas comunas".