Opinión 02-04-2019

A propósito de un libro…..



(Carlos Hormazábal Troncoso, Abogado)



Se lo manifesté a su Autor mediante un mensaje…En las páginas de “El Heraldo” conocí la grata noticia que mi amigo Manuel Quevedo, había presentado su reciente Obra en homenaje a los “Cien años” del Instituto Linares, cumplidos el 25 de Marzo pasado. Claro está, lo felicité y comenté la muy buena presentación que hizo una ex alumna suya y del Colegio.

Sabido es por muchos testimonios y también a través de mis esporádicas Columnas en éste, nuestro Diario, mi condición de “arraigado y pertinaz” ex alumno del inolvidable Liceo de Hombres de Linares de los años 50, hoy como ayer prestigiado y prestigioso Valentín Letelier. Pero tal condición en modo alguno obsta a celebrar el cometido literario de mi amigo Manuel y el Centenario de aquel Colegio, próximo a cumplir setenta años a cargo de “los Hermanos Marianistas” en nuestra ciudad.

La vejez, entre otras virtudes, nos permite ser testigos privilegiados y a veces “modestos actores” del devenir de este Linares tan nuestro, aunque a veces las circunstancias de la vida nos tengan a pocos o muchos kilómetros de distancia de esta tierra que nos vio nacer y permitió transcurriera parte importante de nuestra existencia.

Entonces, dentro de los márgenes de aquel privilegio, podemos desde estas páginas compartir con antiguas y nuevas generaciones, hilvanando recuerdos que más de alguno de mis pacientes lectores podrá hacer suyos.

Desde siempre, dicho de manera eufemística y más concretamente en la década de los años 40, vi al Instituto Linares en su antigua construcción de calle Chacabuco, animado con el ir y venir de sus alumnos, aún sólo varones, donde tuve muchos amigos de mi hoy lejana infancia. Como los hubo en su impenetrable Internado de la época, con un severo régimen de estudio que contribuía a la formación integral de quienes allí permanecían cursando sus Preparatorias y Humanidades, culminando éstas habitualmente en nuestro Liceo, por carecer entonces el Instituto de su último año escolar.

Se agolpan en mi memoria nombres de amigos de infancia y también de juventud, largo de enumerar, con muchos de los cuales compartimos después aulas liceanas, provenientes de aquella enriquecedora formación católica que otros también la teníamos y mantenemos hasta nuestros días, uniéndonos además sueños e ideales que también hoy sostenemos.

No puedo avanzar una línea sin mencionar nombres de Sacerdotes de aquella década, como los Presbíteros Ernesto Cavichioli, Raúl Solar, Humberto Meza, estos dos últimos que llegaron a nuestro Liceo a entregarnos sus clases de Religión. Un particular recuerdo para el inolvidable “Cura Meza”, formador y Asesor de la Juventud Estudiantil Católica, la imborrable JEC, crisol de juventudes que a tantos nos impregnó para dar testimonio después en nuestra vida universitaria y a continuación en el quehacer ciudadano…..

Claro está que sobre esta última reflexión hay mucho más que decir y de ahí los puntos suspensivos en el párrafo anterior y en éste….Pero bueno, el propósito de estas líneas es otro. Primero que todo, felicitar a mi amigo escritor Manuel Quevedo por su Libro y, enseguida, al Instituto Linares por su Centenario que no cualquier entidad educacional logra cumplir, específicamente con tanta eficiencia, hilvanando ahora algunas líneas sobre la casi “septuagenaria” presencia Marianista en el Colegio y nuestra ciudad.

Fue a partir de 1950 que el Instituto “cambió de manos” y podemos recordar que estos “hombres vestidos de negro”, venidos de tierras lejanas y dedicados a la Enseñanza y formación de muchos niños y jóvenes a la luz de la Fe católica, dieron un vuelco trascendente al quehacer educacional de comienzos de la segunda mitad del siglo veinte. Más allá de la novedad que este resurgimiento de su Colegio significó en el apacible Linares de entonces, comenzó una proyección paulatina de su labor que acrecentó su presencia institucional sin interrupciones hasta nuestros días..

Años después me vincularía muy directamente con el Instituto Linares, porque allí se educaron mis hijas de primero al último año, conociendo de muy cerca la tremenda formación educativa y personal que desarrollaban, estoy cierto como hasta hoy, sus Profesores, funcionarios administrativos y de servicio que completaban un cuadro insuperable, bajo la sabia dirección de Rectores como el Sacerdote José Cañabate y don José Pascual, cuya conducción perduran en el recuerdo de sus Ex alumnos y Apoderados en tiempos ya lejanos.

El lanzamiento del Libro de mi amigo Manuel Quevedo, entiendo también egresado de nuestro querido Liceo de Hombres y después Maestro por largos años del Instituto Linares, hoy además Director de la Biblioteca Pública en nuestra ciudad, me permite desde esta modesta Columna felicitar su Obra literaria y adherirme a la celebración del Centenario de ese Colegio que tanto ha aportado y, Dios mediante lo seguirá haciendo, a la Educación y formación de la Juventud de nuestra querida Villa de San Ambrosio de Linares. Sin duda, ¡¡ya tendremos oportunidad de leer ese Libro….!!