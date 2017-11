Opinión 15-11-2017

A propósito del manifiesto en defensa del mundo rural



Pedro Sepúlveda Alarcón, Asesor Técnico de la Asociación, Sociólogo Experto en Desarrollo Rural



El 28 de Septiembre de 2017, el diario El Heraldo publicó un extracto del texto del Manifiesto bajo el título: Manifiesto por un Desarrollo Justo y Sustentable. Dicho Manifiesto es la resultante de diálogos mantenidos, durante varias semanas, entre un grupo de personas con larga experiencia profesional y práctica en los asuntos agrícolas y rurales, en general. Soy parte de dicha Asociación.

El Manifiesto constituye un llamado, un grito de alarma sobre la situación y perspectivas del mundo rural. El objetivo es que los candidatos presidenciales, principalmente, incluyan en sus programas los temas que el Manifiesto señala como prioritarios. Es una propuesta acotada a temas específicos, no pretende abarcar todos los temas atingentes al sector. También interesa que los parlamentarios y CORES se pronuncien al respecto.

Hasta ahora el senador Guillier y la senadora Goic han manifestado una opinión favorable a la propuesta. El diputado Guillermo Ceroni lo ha señalado explícitamente en sus intervenciones en diversas comunas de nuestra provincia. El candidato a CORE Pablo Cornejo suscribió el Manifiesto. Se esperan otras adhesiones transversales del mundo político, ya que éste no es un Manifiesto electoral. Es, eso sí, la expresión de una cierta óptica del Desarrollo Rural.

¿Cuáles son las premisas, el diagnóstico, el marco teórico del Manifiesto?

Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, en cuanto a opiniones favorables sobre lo planteado en el Manifiesto, lo concreto es que el mundo rural y agrícola no aparece como un tema prioritario en las Agendas de políticas públicas. Da la impresión que habría un cierto consenso implícito que, con matices más, matices menos, las cosas como están, van bien. Eso lo expresa bien, el eslogan gubernamental: “¡Chile potencia alimentaria”!

La Reforma Agraria (R.A) iniciada por el presidente Frei Montalva y profundizada por el presidente Salvador Allende cumplió un objetivo histórico: terminar con el modo de producción latifundista. Las leyes de Reforma Agraria, de Sindicalización Campesina y la nacionalización del agua, promulgadas en 1967, fueron los instrumentos legislativos que hicieron posible la transformación estructural más importante del siglo XX, en nuestro país.

El gobierno dictatorial impulsó una contrareforma agraria. Despojó de las tierras a los campesinos y sólo una parte de los bineficiados con tierras provenientes de la R.A, logró conservar sus parcelas. La mayoría de ellos debieron devolverlas. La dictadura utilizó diversos subterfugios legales y financieros para lograr el despojo.



Sin embargo, el gobierno dictatorial no restituyó el modo de producción latifundista. Propició la introducción del capitalismo moderno en la agricultura. Privilegió el surgimiento de medianas y grandes empresas. A la pequeña empresa agrícola se le asignó un rol muy secundario en el sector.

Hoy la empresa familiar y otras formas de pequeña propiedad representan alrededor del 18% de la superficie agrícola utilizada en producción silvoagropecuaria. La tendencia constatada en las últimas décadas es la baja de la importancia económica de esas formas de producción y a la concentración de la propiedad de las tierras en manos de medianas y grandes empresas nacionales y extranjeras. Solo en el rubro “hortalizas” las pequeñas explotaciones han logrado mantener una parte importante del mercado, alrededor del 45%, hasta ahora. Pero aún en ese rubro, las grandes empresas (+ de 2.000 has) están también avanzando en la toma de partes del mercado.

Sin duda, la hegemonía económica absoluta de las medianas y grandes empresas en el sector silvoagropecuario constituye un avance respecto al anterior modo de producción latifundista. Las exportaciones nacionales se diversifican, las empresas son más eficientes y competitivas, producen divisas para el país y proporcionan más empleo en el sector.

Sin embargo, el empleo es estacional y en su gran mayoría es empleo no calificado. La juventud actual y la que viene no tiene ni tendrá incentivos para habitar lugares donde la economía no les ofrece empleos estables y calificados.

Este modelo de desarrollo rural, tal como lo está conduciendo la sola lógica del mercado, conduce a acrecentar el éxodo rural de la juventud y en el mediano plazo a la eliminación del mundo rural como una realidad económica y cultural.

El desafío es entonces diseñar y poner en marcha un nuevo paradigma que haga compatible el crecimiento de este sector económico con el desarrollo del mundo rural que lo alberga. Este desafío constituye lo medular y específico de la Propuesta.

Ese paradigma se sustenta en dos pilares y tres premisas: La defensa y fortalecimiento de las diversas formas de pequeñas empresas, de manera que éstas se constituyan en la otra base económica del sector. Esta opción supone innovación y modernización de este tipo de empresas.

Al lado y complementariamente al proceso anterior es indispensable la creación de pequeñas empresas que generen bienes con valor agregado a partir de los productos agropecuarios del sector y que también exploten las ventajas comparativas del clima y paisaje para desarrollar servicios como una forma de turismo estrechamente vinculado a la vida de las familias del mundo de las pequeñas empresas.

La primera premisa es: sólo la presencia masiva de las diversas formas de pequeñas empresas garantiza la permanencia del entorno rural. El poblamiento sustentable del territorio rural, el cuidado del medioambiente sólo será posible si una parte minoritaria pero significativa de la juventud emprendedora encuentra motivaciones económicas y culturales para sustentar el mundo rural, en la era irreversible de la modernización de la producción silvoagropecuaria. Ni los grandes y medianos huertos frutícolas, ni las empresas forestales garantizan la permanencia del entorno rural. Su vocación y sentido es otro. La fuerza de trabajo que ocupan habrá dejado de ser campesina y se habrá transformado en una suerte de proletariado con mucho parecido al de la industria manufacturera.

La segunda es que el Estado debe jugar un rol proactivo para fortalecer la opción antes esbozada. A INDAP se le debe dotar de las atribuciones y recursos humanos y financieros para promover y apoyar esta nueva opción de desarrollo rural. Opción que hasta ahora los gobiernos no han apoyado con la fuerza y convicción que se requiere. Hay que desechar las anacrónicas rigideces de la ideología neoliberal.

La tercera es una premisa de orden social: El Estado debe garantizar los derechos laborales y previsionales de las trabajadoras y trabajadores de temporada. En especial el derecho a organizarse en sindicatos y negociar colectivamente.