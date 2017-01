Nacional 08-01-2017

A tres días de incendio en Valparaíso, aún no hay claridad sobre quién hará las viviendas de emergencia

Un total de 250 viviendas de emergencia encargó el gobierno regional de Valparaíso para dar solución a las 229 familias que vieron cómo el lunes el fuego consumió sus casas en las poblaciones Puertas Negras y El Molino de Playa Ancha. El sobrestock apunta a que nadie se quede sin una solución y enfrentar cualquier emergencia. Por ahora, los afectados se concentran en la remoción de los escombros y limpieza del lugar, mientras duermen en carpas instaladas en sus terrenos, en casas de amigos y familiares o en el albergue dispuesto por el municipio en el polideportivo de Playa Ancha. Sin embargo, aún no existe claridad de quién se hará cargo de la instalación de estas viviendas de emergencia, y mientras desde la fundación Techo aseguran tener la voluntad de hacerlo e insisten en reunirse con el alcalde Jorge Sharp para planteárselo, en la Intendencia apuestan en que lo haga el mismo proveedor. El director regional de Techo, Felipe Ríos, confirmó a Emol que ha intentado reunirse con el jefe comunal para exponerle la intención de participar en la reconstrucción de los campamentos siniestrados, sin embargo no han sido recibidos. Asimismo, detalló que solicitó participar de la reunión realizada el martes en la que asistió la ministra de Vivienda, Paulina Saball, pero les aclararon que «no era el momento». «Nosotros siempre hemos mantenido la voluntad de generar las reuniones necesarias con autoridades para poder analizar colaborativamente cómo podemos aportar en la reconstrucción. Esas conversaciones todavía no se han llevado a cabo por lo que estamos a la espera de saber cuál es la postura del municipio para saber si vamos a entrar en el proceso», indicó. Ríos aseguró que por ahora permanecen a la espera de saber en detalle cuántas son las familias de campamentos afectadas y cuántas las de situación regular, a través de un catastro que está realizando el municipio porteño. Mientras, dice seguirán presionando para tener certezas al respecto y darle una respuesta a esas víctimas. La fundación tiene experiencia en este tipo de eventos participando de diversas catástrofes, incluso en el megaincendio de Valparaíso en 2014, aunque su rol no estuvo exento de polémicas con el entonces alcalde Jorge Castro por el tipo de las casas entregadas y la forma en que se distribuyeron y construyeron. De hecho, el representante regional de Techo recordó lo ocurrido con el terremoto en Coquimbo en 2015, cuando fueron excluidos de esta etapa.