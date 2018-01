Nacional 02-01-2018

Abogada de Nabila Rifo explica por qué demanda apunta a Tonka Tomicic y no a Martín Carcamo

Ambos son los animadores del matinal de Canal 13 en el que se leyó el informe ginecológico de la mujer brutalmente golpeada en mayo de 2016.

La abogada de Nabila Rifo, Paz Becerra, explicó por qué la mujer demandó por $200 millones a la animadora de Bienvenidos, el matinal de Canal 13, Tonka Tomicic; al ex director del programa, Pablo Manríquez y a la estación televisiva. Sin embargo, la acción judicial no apunta a Martín Carcamo, el otro animador del espacio. "Vulneraron derechos fundamentales de ella: integridad psíquica, intimidad, privacidad y dignidad. (...) En Canal 13 tenían un determinado deber, de filtrar o de evitar, o tomar ciertas medidas prudentes al tratar el tema y no lo hicieron".

Esto, luego de que en la emisión del 12 de abril, Bienvenidos leyera el informe ginecológico de Nabila Rifo y el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) sancionara al canal por 500 UTM. Sin embargo, esa multa es a beneficio fiscal, en cambio la presentada por Rifo es a beneficio de ella. Becerra detalló que a pesar de que Martín Cárcamo también es animador del espacio, "al analizar el video resulta más evidente el protagonismo de ella al liderar los diálogos". También, aseguró que están revisando la cobertura de los otros medios y no descarta iniciar otras acciones legales.