Nacional 21-03-2019

Abogado querellante evalúa acusar a Ezzati de "asociación ilícita para producir impunidad"

La Octava Sala de la Corte de Apelaciones revisó este miércoles la solicitud de sobreseimiento presentada por la defensa del arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati.

Esta audiencia había sido suspendida la semana pasada por una solicitud de la defensa, que rechazó que la Fiscalía uniera tres casos en la misma indagatoria: posibles encubrimientos en abusos realizados por los sacerdotes Óscar Muñoz, Jorge Laplagne y Tito Rivera.

Hasta el lugar llegaron los abogados de Ezzati, liderados por Hugo Rivera, la fiscal Andrea Rocha y los querellantes en los tres casos de abuso.

El abogado querellante en el caso del sacerdote Muñoz, Juan Pablo Hermosilla, aseveró que no se dan los mínimos necesarios para la presunción de inocencia, por lo esperan que Ezzati siga siendo investigado.

Asimismo, planteó la existencia de "un patrón que va más allá de una repetición de encubrimiento; lo que he sostenido además es que va a ver que analizar la posibilidad de que aquí haya habido una sociedad ilícita y se haya puesto a la vista una agrupación de personas cuyo objetivo era producir impunidad frente a estos delitos graves".

La audiencia

El abogado Hugo Rivera expresó en la audiencia que "cuatro de las víctimas fueron entre 2003 y 2009 y resulta que el señor Ricardo Ezzati estaba en Concepción de 2003 a 2009, pero más aún, habían ocurrido (los delitos) fuera de la Iglesia, habían ocurrido en los hogares".

Además, exigió que la discusión se centre sólo en la causa de Óscar Muñoz, pero la Fiscalía agrupó esa causa junto a las de Laplagne y Rivera.

La persecutora Rocha sostuvo que es imposible que estos hechos se revisen por separado, explicando que "el caso del canciller Óscar Muñoz Toledo es uno de aquellos que constituirían la irregularidad y, por lo tanto, solicitar el sobreseimiento definitivo o parcial sólo de aquella conducta impediría por cierto que pudiese citársele por aspectos separados de cada una de ellas, diciendo que no hay eventualidad, cuando efectivamente es por eso que se han agrupado".