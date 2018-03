Nacional 28-03-2018

Aborto: Colegio Médico alerta que al menos ocho clínicas serían objetoras de conciencia

"Lo primero que nos llamó la atención fue la forma, quizás un poco irreflexiva. Cada una de estas modificaciones tiene un impacto que es real en materializar la Ley y otras que tienen que ver con cómo se va implementando en las distintas instituciones", señaló esta mañana la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, sobre los cambios definidos por el gobierno al protocolo de aborto en relación a la objeción de conciencia institucional. La representante del gremio agregó que "aquí nos parece que hay un poco un error en como se ha conceptualizado la objeción de conciencia que partiendo de una excepción, hoy día se ha termina siendo como una norma para las instituciones". En entrevista con Radio Universo , Siches dijo que "lamentablemente" no fueron consultados como colegio, pese a tener diversos equipos técnicos sobre el tema. "Es una oportunidad respaldarse frente a la ciudadanía de acciones que tengan un sustento académico (…) y lamentablemente no se cumplió". Siches cuestionó la actitud del Minsal: "¿Cuál es el rol de lo público, del ministerio de Salud? Al final pareciera que el ministerio termina facilitando a las instituciones privadas antes de cumplir su primer rol que es garantizar el acceso de las mujeres". "Es que aquí como que se ha cambiado el rol de la objeción de conciencia, de pasar de algo excepcional a una norma", agregó."Hay otras (clínicas) que nunca conocimos su raíz valórica que hoy quieren suscribir y al final (es) al revés, vamos a tener una limitación práctica de que ellas hoy día todas quieren ser objetoras institucionales de conciencia". Consultada si llevan un catastro, respondió que "este proceso ha ido increscendo, un efecto un poco como dominó, y es ahí a dónde me gustaría ver al ministro intentando hacer un trabajo en estas entidades privadas comprendiendo el rol que ellas tienen en el acceso porque, por lo menos hasta el momento, nosotros cuantificamos alrededor de ocho instituciones privadas y a muchas que responden a grupos controladores económicos".