Crónica 15-06-2022

Académica de la UCM y el alza de casos de COVID-19: “Este brote es equivalente a la quinta ola”

- La Dra. Laura Andrea Huidobro, académica del Departamento de Ciencias Preclínicas de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica del Maule, abordó la situación sanitaria actual que se registra en Chile.

Pasa el tiempo y la pandemia del coronavirus sigue presente en la vida de todas las personas, aunque con menos fuerza, debido a que en Chile el 93,89% de la población se encuentra con el esquema completo de vacunación según los datos del Ministerio de Salud (MINSAL). Pese a eso, en las últimas jornadas se ha registrado un alza en los contagios y más de 37 mil casos permanecen activos.

A más de dos años en que el COVID-19 ha estado presente, cada vez que se han elevado los casos diarios de forma abrupta surge la misma pregunta: ¿Estamos ante una nueva ola de contagios?

Para la Dra. Laura Andrea Huidobro académica del Departamento de Ciencias Preclínicas de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica del Maule (UCM), la respuesta es sí, no obstante, sería distinta a las anteriores.

“Este brote es equivalente a la quinta ola descrita en distintas partes del mundo, que es un brote de mayor incidencia, pero en un contexto muy diferente a la inicial, ya que la nueva cepa parece bastante menos agresiva y la población es menos vulnerable, dada la alta tasa de vacunación”, señaló.

Para la académica de la UCM lo más llamativo del contexto actual en el país “es el aumento de casos nuevos, la diferencia que vemos en las edades afectadas y la mayor incidencia aparente en mujeres. De todas maneras, hay que analizar los datos con cautela, ya que lo más probable es que el aumento en mujeres sea solo aparente, es decir, se trate de un sesgo de selección, porque en general el COVID ataca igualmente ambos sexos. Las mujeres se diagnostican más, probablemente porque, en general, son más preocupadas por su salud y se dan el tiempo para hacerse el examen confirmatorio”.

“Como la enfermedad actual es poco sintomática y con muchas menos complicaciones, mucha gente y, probablemente más hombres que mujeres, simplemente no se realizan el examen diagnóstico. Lo más rescatable es que las personas mayores tienen menor incidencia de COVID, probablemente porque son las que más se cuidan, restringiendo el contacto con otras personas y usando correctamente la mascarilla, además de estar vacunadas en mayor proporción. Por el contrario, los adultos jóvenes y adolescentes son los más afectados, lo que va en relación a sus hábitos de vida y a menor porcentaje de vacunación, pero, al mismo tiempo, son el segmento con menor riesgo de complicaciones y muerte”, complementó la Dra. Huidobro.

EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA

La experta de la UCM comentó que es muy probable que las cifras de contagios puedan seguir ascendiendo con el pasar de los días, pero la eficacia de la vacunación haría que la enfermedad esté controlada.

“Es muy probable que el número de casos siga aumentando y se mantenga elevado durante los meses de invierno y mientras se mantengan los encuentros masivos. Sin embargo, si la población se mantiene con refuerzos de vacuna cada 6 meses, porque ese es el tiempo que se ha demostrado que duran las defensas, y si no se produce una mutación a cepas más virulentas, se debiera mantener la enfermedad controlada, de manera que no amenace la capacidad de atención de la red de salud”, comentó.

De igual forma, la Dra. Laura Andrea Huidobro remarcó que “Chile es un ejemplo a nivel mundial, ya que ha sabido tomar buenas decisiones y de manera muy temprana al compararlo con otros países”, resaltando que las personas “confiaron en sus autoridades”, demostrando “responsabilidad y permitiendo el control de la enfermedad”.

“De todas maneras, hay que tener presente que las medidas restrictivas agotan a la población y perjudican el ambiente social, laboral y económico, por lo que era necesario levantarlas y confiar en la inmunidad colectiva lograda por la vacunación masiva más el efecto de las medidas personales de protección. Los hechos han demostrado que las decisiones de nuestras autoridades han sido acertadas”, dijo.

Finalmente, la académica de la Facultad de Medicina de la UCM agradeció la respuesta de la comunidad al acogerse a todas las medidas preventivas por la crisis sanitaria para cuidar a la población, sin embargo, recordó que la pandemia no ha terminado.

“Recordar que la amenaza, si bien está controlada, puede resurgir si no mantenemos nuestro nivel de vacunación y el uso de mascarilla, de manera de no exponer a los más vulnerables (adultos mayores, inmunodeprimidos). En tercer lugar, no minimizar al SarsCov2, ya que, si bien en la actualidad puede parecer un simple resfrío, no es menos cierto que se están viendo complicaciones en el largo plazo a nivel cognitivo e incluso en la aparición de enfermedades crónicas como diabetes. Es lo que se llama Long COVID”, sentenció.