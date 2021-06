Social 12-06-2021

Académico advierte las consecuencias del sedentarismo en pandemia y entrega recomendaciones





“La alta cantidad de horas que las personas emplean frente al computador, sin una actividad física puede traer repercusiones en su calidad de vida”, comentó Marcelo Castillo, académico de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Católica del Maule, compartiendo ciertas acciones que en primer término permiten identificar el sedentarismo y posibilita el reaccionar a tiempo para facilitar la realización de actividad física para el cuidado de la salud.



Y es que la preocupación de los expertos por el sedentarismo y las graves consecuencias que puede generar deteriorando la calidad de vida de las personas se ha incrementado producto de la pandemia por COVID-19, debido a las restricciones sanitarias que, si bien apuntan a disminuir el aumento en los contagios, puede impactar negativamente si las personas no se preocupan de mantener la actividad física durante el día.

“Un aspecto fundamental durante la cuarentena es evitar el sedentarismo (…) Hay evidencias científicas que dicen que las personas que tienen conductas sedentarias aumenta el riesgo en salud y la aparición de enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, entre otras. Entonces debemos informar eso a los estudiantes para que tomen en serio el tema y se sensibilicen al respecto”, expuso Marcelo Castillo, director del departamento de Ciencias de la Actividad Física de la UCM.

“Debemos invitar a que las comunidades educativas y en general en nuestras casas las personas tengan una conducta activa y que, durante el día, establezcan el hábito de la actividad física”, agregó Castillo.

Recomendaciones

El también profesor UCM, entregó algunas recomendaciones para incluir la actividad física con pequeñas acciones que pueden traer variados beneficios.

“Cada cierto rato, la invitación es a modificar la conducta. Lo que le hemos indicado a nuestros estudiantes. Por ejemplo, si está sentado, póngase de pie. Si esto lo hace cuatro o cinco veces por hora, al final del día tiene varios movimientos y eso ayuda porque esta misma contingencia nos obliga a estar frente al computador, aunque son sesiones de una hora, a veces tenemos varios periodos continuos”, explicó.

Asimismo, el académico se refirió al rol de las familias en promover la actividad física y la importancia de la comunicación.

“Los padres tenemos la obligación si es que así lo queremos, tratar de mejorar las condiciones de nuestros hijos, ofrecer las condiciones o instancias. Ósea si en la casa no hay las facilidades para realizar actividad física, no le podemos pedir que lo haga. Si no invierto este aspecto, no voy a tener mejoras y por modelaje nuestros hijos tampoco lo van a considerar. Entonces lo primero es ofrecer un ambiente que propicie aquello y lo otro es aumentar los niveles de interacción con nuestros hijos e incluso acompañarlos en las rutinas de ejercicio en casa”, añadió.

A través de estas recomendaciones las personas que se encuentren estudiando o trabajando online podrán obtener mejor calidad de vida durante este tiempo de confinamiento.

PAUSAS ACTIVAS

El Proyecto de Formación Inicial Docente (FID) de la Universidad Católica del Maule, ha realizado distintos talleres y asesorías en los establecimientos educacionales de la región de acuerdo a la detección de necesidades educativas en una relación bidireccional entre la universidad y las escuelas.

Algunas de ellas son la utilización de las plataformas digitales, la comunicación organizacional, uso Microsoft Excel y la implementación de las pausas activas para el desarrollo de una enseñanza-aprendizaje efectiva.