Social 04-10-2020

Académico UTalca: “El retorno a clases presenciales, a estas alturas del año, pedagógicamente no es sustantivo”



El profesor de la Facultad de Ciencias de la Educación, Sebastián Donoso, sostuvo que se deben buscar alternativas para fortalecer la formación online, considerando lo ocurrido en otros países del mundo, donde a pesar de tener buenas condiciones sanitarias han dado marcha atrás con la vuelta de estudiantes a las aulas.



El retorno a clases presenciales que se vivió en algunos colegios esta semana abrió el debate nuevamente con respecto a la real relevancia del regreso a las aulas, a 10 o 12 semanas del fin del año escolar. Para el experto en educación y académico de la Universidad de Talca, Sebastián Donoso, esto, “a estas alturas del año, pedagógicamente no es sustantivo. Debemos considerar que llevamos gran parte del 2020 con clases remotas, donde lo sensato sería fortalecer la educación online por parte de las autoridades, por ejemplo, entregando equipos computacionales u otras herramientas a quienes más lo necesitan”, afirmó.

Donoso, quien además es director del Instituto de Investigación y Desarrollo Educacional de la UTalca, planteó que la urgencia del retorno a clases presencial, por parte de las autoridades del gobierno considera principalmente el tema económico. “Muchos padres, que también son trabajadores, deben regresar a sus puestos de trabajo y no tienen donde dejar a sus hijos, pero el retorno hoy resulta peligroso en relación con las posibilidades de aumento en el número de personas que se pueden contagiar con COVID-19”, sostuvo.

El experto además cuestionó declaraciones de las autoridades sectoriales, quienes en los días anteriores señalaron que los niños no son vectores de contagio, ya que “los especialistas epidemiológicos a nivel mundial indican lo contrario, e incluso los más conservadores señalan que aún no se sabe quiénes son los vectores de contagio”.

Por otra parte, destacó que se debe observar con cuidado lo ocurrido en otros países del mundo, que durante estos meses habían definido volver a clases y que han debido dar un paso atrás, regreso a los sistemas online.

“Hemos observado que a pesar de tener buenas condiciones sanitarias para el regreso a las escuelas, en varios países desarrollados que definieron el retorno a clases en el mes de septiembre, ellos han debido volver al sistema online debido a un aumento en los contagios. En este marco es razonable que los padres tengan temor y desconfianza porque ha habido decisiones erráticas y además algunas equivocadas, por eso es importante escucharles”, precisó Donoso.