Crónica 08-11-2020

Académicos analizaron los desafíos de la educación en Chile



Estudiantes, profesores y profesionales de UTalca, de y otras instituciones educacionales, pudieron participar del encuentro que reunió a tres destacados investigadores de la casa de estudios maulina.





“Algunos desafíos de la educación en Chile”, fue la temática del panel de discusión en el que participaron los académicos Sebastián Donoso, Nibaldo Benavides y Moyra Castro del Instituto de Investigación y Desarrollo Educacional (IIDE) la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Talca.

La actividad buscó ofrecer un espacio de debate y análisis sobre los desafíos de la educación chilena actual a estudiantes, profesionales y profesores del sistema escolar en el contexto en que se encuentra la sociedad con los cambios sociales y la pandemia. Por esto, los panelistas se refirieron a variados aspectos.

Sebastián Donoso, director del IIDE se refirió a temas como los derechos de educación y el proceso constituyente. “Es relevante analizar qué significa para el debate chileno instalar algunos temas en la Constitución en materia educacional, cuáles son los temas que puede la Carta Fundamental solucionar y cuáles son los que la Constitución no va a poder solucionar en el campo educacional”, aseguró.

Además comentó uno de los retos fundamentales para el sistema escolar en el contexto de las clases no presenciales: “el gran desafío que tenemos es mantener, conservar a nuestros estudiantes en el sistema de manera que podamos más adelante atender a su trayectoria educacional. Mantenerlos contactados para que en los años siguientes podamos hacer un proceso de recuperación de aquellos aprendizajes no logrados y también potenciar aquello que se han logrado”, aseguró.

Por su parte Moyra Castro, investigadora del IIDE se refirió al tema de la educación y el territorio, aspecto que a su juicio debiera ser considerado para generar mejores aprendizajes en concordancia con la diversidad territorial.

“Si nos acercamos a ese reconocimiento del territorio y de la diversidad de territorios que tiene nuestro país, en general deberíamos tener mejores aprendizajes para los estudiantes, pero nosotros tenemos un país unitario desconcentrado administrativamente y eso también de alguna manera va a determinar casi todas la políticas”, aseguró.



ROL DE LOS DIRECTORES

Por su parte, Nibaldo Benavides, académico del IIDE, se refirió a la relevancia que tienen los directores en el sistema educacional, sobre todo en el contexto actual marcado por las clases a distancia y las dudas sobre el retorno presencial a los colegios.

“Los directores deben desarrollar habilidades que son claves, por ejemplo el trabajo en equipo y la resiliencia, que son fundamentales para lograr que se desarrolle un buen proceso de enseñanza-aprendizaje, ya sea en el sistema escolar –medio, básico y superior, el liderazgo es fundamental”, comentó.

Benavides agregó que “por un lado entendemos que el aula cambió y también la forma de desarrollar la enseñanza- aprendizaje, entonces yo pienso que el director es clave en cómo llevar a cabo y liderar este proceso de adecuación y de cambio”.

En ese contexto, subrayó, “los directores –y todo el sistema- tienen que abordar la educación desde una perspectiva diferente, con estudiantes que están en sus casas, que ya no están en las escuelas y las condiciones entonces para poder desarrollar los aprendizajes están marcados por una tendencia mayoritariamente hacia la desigualdad, que tiene que ver con las diferentes condiciones que presentan cada uno de los estudiantes en sus hogares. Podemos afirmar que hoy día se acentuó mucho más la desigualdad”.

En tanto, el decano de la Facultad de Ciencias de la Educación, Cristian Rojas, manifestó que “creemos que es indispensable que hoy en día generemos instancias de reflexión, de análisis críticos con evidencias para que podamos reflexionar con miradas diversas, pero al mismo tiempo con datos de lo que está pasando y de lo que debería pasar y por eso empezamos este ciclo de charlas abiertas a todo público que estamos generando y vendrán más”.