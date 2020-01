Crónica 09-01-2020

Acumulados desde el 2014 al 2018 En región del Maule llaman a cobrar bonos Sence para mujeres y jóvenes

Se trata de 3.135 beneficiarios de las 30 comunas, quienes deben dirigirse al BancoEstado o ServiEstado.

Una muy buena noticia tiene el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, Sence, para cientos de maulinos y maulinas, esto porque se realizó un redepósito para las personas que reciben el Bono Trabajo de la Mujer (BTM) y el Subsidio al Empleo Joven (SEJ), las que no habían cobrado desde el año 2014 al 2018.

La directora regional de Sence Maule, Alejandra Harrison Sandoval, explicó que existe una fórmula muy simple para cobrar este beneficio, “todas aquellas personas que se inscribieron en el Bono Trabajo de la Mujer y el Subsidio al Empleo Joven, desde el año 2014 al 2018, y que por diversos motivos o razones no habían podido cobrarlos, ahora lo podrán hacer en las sucursales de BancoEstado o en ServiEstado. Tienen un plazo de 60 días”, apuntó.

En la región son 717 personas del Subsidio al Empleo Joven (SEJ) y 2.418 las beneficiadas del Bono Trabajo de la Mujer (BTM) que no han cobrado estos montos. En lo que respecta al SEJ la cifra total suma 128 millones 981 mil 672 pesos y 252 millones 229 mil 164 pesos del BTM.

La directora regional de Sence expresó: “Hacemos el llamado para que cada uno que cree tener el beneficio ingrese a nuestra página web de Sence.cl con su rut y clave única y allí podrá verificarlo personalmente”.

Cabe recordar que tanto los trabajadores como las empresas, donde éstos se desempeñan, pueden postular a este beneficio de Sence.

LOS REQUISITOS SON:

Bono Trabajo de la Mujer: Tener entre 25 y 59 años de edad (59 años con 11 meses), estar incorporada en el Registro Social de Hogares (RSH). En caso de no estar registrada, puedes hacerlo fácilmente en www.registrosocial.gob.cl, pertenecer al 40% de las familias más vulnerables de la población, según Registro Social de Hogares. (Si no estás registrada hazlo fácilmente en registrosocial.gob.cl o en tu municipio).

El Subsidio al Empleo Joven está dirigido a trabajadores y trabajadoras dependientes e independientes, que tengan cotizaciones al día, pertenezcan al 40% más vulnerable de la población según Registro Social de Hogares, y que se encuentren entre las edades de 18 y menos de 25 años.