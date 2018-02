Nacional 16-02-2018

Acusan a Correos de Chile de mantener deuda con trabajadores

El Sindicato Profesionales y Técnicos, Empresa Correos de Chile, hace un llamado a las autoridades de gobierno, entre ellas al Sistema Empresas Públicas (SEP) y Dirección Nacional del Trabajo, para que fiscalicen esta empresa estatal, por el abuso que estaría cometiendo, por deuda que mantiene con aproximadamente 4 mil trabajadores, a quienes hasta esta fecha no se les paga la totalidad del dinero por el trabajo en las elecciones pasadas. A través de una carta los trabajadores expresaron: “Nos parece impresentable que quienes administran esta empresa estatal, sigan tramitando a un número importante de trabajadores, que cumplieron a cabalidad con el trabajo encomendado en dicho proceso eleccionario, y a la fecha, no paguen la totalidad de los montos prometidos”. A esos trabajadores les adeudan diferencias por bono trabajo elecciones 2017, diferencia de horas extraordinarias y diferencias por horas de turno nocturno.

Los argumentos esgrimidos por las autoridades de Correos para dilatar ese pago es que ello sería producto de un desorden administrativo que habría existido en la gerencia de operaciones, quien tenía a cargo el proceso antes mencionado y que existiría una investigación por los problemas que se habrían detectado por el pago de ese trabajo, mencionando que habrían tomado algunas medidas con los responsables de esa unidad.

“Como organización sindical no compartimos en su totalidad los argumentos señalados por quienes administran Correos de Chile, ya que si bien es cierto que habrían existido problemas en el proceso administrativo, para confeccionar los listados con los respectivos pagos, ya han transcurrido dos meses y aún se mantiene esa deuda, algo que -en nuestra opinión- sería un abuso. Creemos que es necesario separar las cosas, nos parece bien que se haya iniciado una investigación por el desorden que habría existido en la confección de los listados para pagar a los trabajadores que laboraron en el proceso de elecciones del año 2017, pero bajo ese argumento no se puede seguir dilatando el pago, ya que con esa medida se ha causado un daño económico a esos trabajadores al no pagarles su trabajo en la fecha oportuna”.



La deuda aludida afectaría a unos 4 mil trabajadores, y expresan: “De acuerdo a lo relatado, nos vemos en la obligación de sacar este problema fuera de la empresa, ya que no hemos tenido una respuesta concreta y oportuna. Por ello iniciaremos otras acciones hasta conseguir que se normalice esta situación”.



Atentamente,



Luis Castillo Aravena (presidente)

Rigoberto Espinoza Sazo (secretario general)

Arturo Cornejo Vargas (tesorero)