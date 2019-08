Política 10-08-2019

Agrupación de Mujeres de Oposición llamó a intendencia del Maule a no autorizar marcha anti-inmigración

Mediante una carta enviada al Intendente del Maule, Pablo Milad, la Agrupación de Mujeres de Oposición, llamó al Gobierno Regional a no autorizar la una Marcha contra la Inmigración, que fundamentalmente en la Región Metropolitana, estaban convocando agrupaciones de ultra derecha.

Verónica Herrera, Coordinadora de esta entidad, indica en la misiva que “la Mesa Ejecutiva de la Agrupación Mujeres Políticas del Maule, solicita al Intendente tenga a bien negar la autorización a los responsables de la organización de la Marcha Nacionalista Anti-Inmigración, que estaría dispuesta y preparada para el día domingo 11 de agosto”.

Agregan que “respetuosamente, le informamos que las Mujeres Políticas de Oposición de la Región del Maule, no aceptamos actos de discriminación en contra de compatriotas ni extranjeros.”

En estricto rigor, no existían certezas de alguna solicitud de las agrupaciones convocantes a la mencionada marcha en el Maule. Pero el antecedente concreto es que, por ejemplo, en la Región Metropolitana, la Intendenta Karla Rubilar, negó la autorización a esta actividad.