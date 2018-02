Social 28-02-2018

“Ahora vamos a ser todos felices”: la declaración del presidente del comité de141 familias que recibirán sus casas en Retiro

Patricio Osses, presidente del comité habitacional que reúne a 141 familias en Retiro, está contento, el Serviu Maule inició construcción de hogares para él y otras familias más. Esta nueva etapa de la Villa Nuevo Sueño se sumará a otras 156 viviendas entregadas durante enero pasado. La entrega de las obras está planificada para junio del año 2019.



Serviu Maule hizo entrega a la constructora Malpo del terreno sobre el que serán edificadas nuevas viviendas para 141 familias de la comuna de Retiro.

Se trata de la segunda etapa en la Villa Nuevo Sueño, todo financiado con recursos del Fondo Solidario de Elección de Vivienda del Minvu, programa destinado a familias vulnerables sin acceso a crédito hipotecario que permite financiar la construcción de viviendas sin deuda.

El Director de Serviu Maule destacó que la política habitacional no solo se enfoca en la entrega de viviendas, sino en la conformación de barrios que acojan dignamente a las familias.

“Vamos a entregar un barrio que se incorpora a la primera etapa de este proyecto. Esto generará un barrio con todo el equipamiento, vialidad urbana y condiciones habitacionales muy pertinentes a las necesidades de las familias. Estamos dando cuenta del déficit habitacional que tenía la comuna de Retiro y por lo mismo es un agrado estar participando en estos hermosos proyectos, que son un sueño para todas las familias”, indicó Omar Gutiérrez.

Del total de viviendas, 129 unidades habitacionales tendrán 49 metros cuadrados distribuidos en 2 pisos y contarán con 2 dormitorios; otras 8 casas de 2 pisos alcanzarán los 58 metros cuadrados porque sumarán un dormitorio más para familias numerosas; y 4 viviendas estarán destinadas a personas con movilidad reducida, serán de 49,5 metros cuadrados en un solo nivel.



FAMILIAS ANSIOSAS

Si bien las familias retiranas saben que el proyecto está recién comenzando, indicaron que estaban muy contentas y a la espera del término de las obras planificado para junio de 2019.

“Estamos muy felices con la familia y con el comité, estamos agradecidos del Gobierno por darnos esta oportunidad. Ahora vamos a ser todos felices”, dijo Patricio Osses, presidente del comité habitacional que reúne a las 141 familias.

Rafael Ramírez, ex concejal de la comunal y consejero regional electo, destacó el trabajo organizativo realizado por estas familias.

“Junto con el Alcalde Rodrigo Ramírez somos hermanos y nos hemos dedicado a dar oportunidades a las familias que no tienen vivienda propia. De la mano de la Presidenta Michelle Bachelet hemos podido lograr la entrega en primera instancia de 156 viviendas y ahora comienza la construcción de estas nuevas viviendas. Estos son nuevos hogares para familias que han vivido toda la vida como allegados”, subrayó.