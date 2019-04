Crónica 17-04-2019

Ajustan coordinación para desarrollar exitosamente el Programa Invierno 2019 ante emergencias

La reunión corresponde a una segunda etapa con empresas de servicios básicos, siendo la primera una coordinación con municipalidades y servicios de gobierno, la cual se realiza año a año.

Analizar y reconocer los puntos críticos que puedan existir en la región para enfrentar el invierno de forma correcta, fue lo que realizaron durante la jornada de este lunes autoridades regionales junto a representantes de empresas de servicios básicos.

Con una mesa encabezada por el director regional de ONEMI, Carlos Bernales y el vocero de Gobierno, Jorge Guzmán Zepeda, se conformó una videoconferencia conectada con las demás regiones del país, ocasión en la que se escucharon los planteamientos y lineamientos expresados por la Oficina Nacional de Emergencias (ONEMI) a nivel país, para llevar a cabo una coordinación total y llevada a cabo según corresponda en cada región del país.

Durante la actividad, se presentaron empresas de servicios básicos como lo son: Luz Linares-Parral, Compañía General de Electricidad (CGE), Nuevo Sur, Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS).

De la misma forma, ya se realizaron con anterioridad reuniones, siendo esta la segunda oportunidad en la que concentran para la planificación anual del programa. Esto “se trabaja con las municipalidades, con los seremis asociados que tengan que ver: seremi de salud, obras públicas, desarrollo social, vivienda, etc. y también con empresas ligadas a los servicios básicos. De esa forma, sabemos cada uno cómo tienen planificadas las contingencias para que el día que exista una emergencia actuar rápidamente y de una forma eficiente”, señaló el vocero regional.

“La idea es poder estar preparados, es tener una coordinación permanente, en al cual el compromiso, como lo ha planteado siempre el Presidente Sebastián Piñera, no es solamente del gobierno, no es solo de las municipalidades y los servicios asociados, sino, también de los privados. Todos tenemos que comprometernos en tener una buena coordinación para enfrentar cualquier emergencia que ocurra, principalmente enfocado en aquellos que más lo necesitan”, añadió Guzmán.

Entre los posibles puntos críticos que se pueden desarrollar están: alteraciones producto del invierno, la lluvia y el viento, caída de árboles, salidas de canales o rebalses del sistema sanitario, por lo que, “se hacen las medidas de mitigación y observación necesarias para dar una respuesta oportuna y eficaz ante que suceda y sobretodo dar una buena respuesta a la población", añadió Bernales.

De la misma manera, se prevé que “este invierno sea hacer muy seco con temperaturas muy bajas, pero cuando llueva se pueden generar eventos de gran cantidad de milímetros precipitados en el corto tiempo, y eso va hacer mucho más vulnerables producto que podrían salirse los canales, los ríos y es por eso que estamos coordinando el programa invierno”, concluyó Bern