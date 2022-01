Opinión 12-01-2022

Hoy: Jaime González Colville escribe sobre quién fue Alberto Camalez, con cuyo nombre se quiere nominar a calle Brasil

Me han preguntado por la trayectoria de Alberto Camalez Candelón. Uno de ellos lo supone parlamentario y casi nadie sabe de su labor. En nuestros días ello no es extraño.

Su padre fue el francés Pedro Camalez, quien llegó a Constitución en la segunda mitad del siglo XIX. Casó con Isabel Candelón. Se radicó en Linares como industrial, a principios del siglo XX. Estuvo entre los fundadores del Club de la Unión, en marzo de 1917.

Alberto nació en 1905. Estudió en el Liceo de Hombres y Agronomía en la U. Católica. Desde 1930 se dedicó a la industria de la curtiembre y la viticultura. Electo regidor por el lapso de 1935 a 1938, tras restablecerse la elección democrática de los municipios suspendida en 1924 por Alessandri y ratificada por el Presidente Ibáñez en 1927. Ganó nuevamente esta investidura por el trienio de 1938 a 1941. En el tercer período, 1941 a 1943 es designado Alcalde, siendo nuevamente electo desde 1944 a 1947, de 1947 a 1950, de 1950 a 1951, en que renuncia por un pacto con el Partido Radical, siendo reemplazado por Rindolfo Barra Morales. En consecuencia fue Regidor por siete años y Alcalde durante diez. Militó en el Partido Conservador.

En agosto de 1956 es ungido regidor en reemplazo de Sebastián Barja Blanco, quien logró un escaño de diputado. Camalez obtiene 2292 votos, por sobre su contendor Victorino Humeres Villalón, quien recibe 1293 sufragios. Solo la mitad de los ciudadanos linarenses concurre a las urnas

En 1946 logra la adquisición de un predio destinado a campo de aterrizaje del Club Aéreo de Linares, para lo cual cuenta con la ayuda del Intendente Juan del Villar. La venta es hecha por la Sociedad Periodística y de Rentas del Sur y lo adquiere el municipio local, para cederlo a perpetuidad al Club Aéreo (Historia de Linares (PP. 717). Alberto Camalez es electo además, en 1946, Director de esta institución, junto a Pedro Val Calvo. El Alcalde desarrolla una activa gestión, para implementar el aeródromo.

En octubre de 1944 formó parte del Consejo Provisorio que logró la fundación del Banco Regional de Linares, lo cual se verificó el 2 de enero de 1958.

Sin embargo, una de las gestiones trascendentes del Alcalde Camalez fue la celebración del sesquicentenario de la fundación de Linares, efectuada en 1944. Si bien inicialmente el Alcalde Hugo Baeza Palacios diseñó una eventual conmemoración de esa fecha, en 1943, en las elecciones municipales de mayo de 1944 Camalez fue electo regidor y luego Alcalde. En primer lugar y con adecuado criterio, decidió postergar las fiestas para, eventualmente, noviembre de ese año. En una planificación de largo aliento, propuso dar un himno y bandera a Linares, diseñar un escudo de armas, erigir un monumento a los fundadores. Para lograr recursos, viaja a Santiago junto a una delegación a entrevistarse con el Presidente Juan A. Ríos, a quien entrega un memorial de posibles obras de adelanto. Entre ellas, está la construcción de un nuevo edificio municipal, efectuar los estudios para trazar el canal de regadío Putagán, el puente de El Emboque, pavimentar el camino a Colbún, entre otras necesidades locales.

El escudo, bandera y monolito de los fundadores fueron diseñados por el escultor y artista Carlos Sotomayor Román. Al menos el escudo y la bandera recibieron críticas de la comunidad, por cuanto se estimaban debieron ser creadas por concurso público. Además se encargó al académico Juan Mujca de la Fuente, escribir la Historia de Linares, la cual tampoco fue del agrado de la ciudadanía. Entre las obras permanentes, se programó la colocación de la primera piedra del nuevo municipio, pero este acto sólo vino a verificarse en 5 de mayo de 1951.

Entre las actividades públicas, se realizó una función de gala en el Teatro Municipal, un baile social, un desfile cívico militar, un festival de bandas militares, exposición de obras del Museo de Bellas Artes, se inauguró la escuela granja de Longavì, etc.

El Presidente Juan Antonio Ríos visitó Linares los días 10 y 11 de noviembre y encabezó la inauguración del Monumento a los Fundadores.

El himno a Linares llevó la música de don Próspero Villar y la letra del recordado poeta Efraín de la Fuente González.

Su labor fue muy amplia e innovador en varias ocasiones, impuso la biblioteca pública del Liceo de Linares (precursora de la actual), plantó más de 1.500 árboles en las calles de la ciudad, pavimentó la Alameda Delicias (hoy Valentín Letelier), otorgó subvenciones a diversos organismos de bien público de Linares, creando a nivel país un sistema rápido y eficiente para ayudar a estas entidades. Amplió el agua potable a la comunidad.

En general, su labor debe ser destacada como una de las más eficientes, progresistas y permanentes de la historia de la comuna.

Formó parte de importantes organismos como Rotary Club, el Club de la Unión y la Cámara de Comercio, de las cuales fue Presidente o Director.

Pedro Camalez Candelón casó con doña Raquel Solo de Zaldívar, con descendencia en cuatro hijos.



JAIME GONZALEZ COLVILLE

Academia Chilena de la Historia