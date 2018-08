Deporte 22-08-2018

Albirrojos siguen buscando la zona de clasificación

Colina ha sido uno de los rivales más complicados que ha tenido el “depo” en los pastos del Tucapel Bustamante Lastra. Un equipo al que también le ponemos fichas para estar en la liguilla final. A pesar que en el segundo tiempo hubo bajón en el accionar de los dirigidos por Rubén Martínez, que se vio ahogado en varios pasajes. Pero, gracias al cabezazo certero de Alejandro Fariña se permitió quebrar la paridad y abrazarse con el triunfo.

En los primeros minutos fueron los forasteros quienes comenzaban hacer trabajar al portero David Pérez. La respuesta no se hizo esperar porque a los 6 minutos, luego de un centro de Iturra que encontró la cabeza de Saldaña en el arco norte del polideportivo. Luego, sería Julio Castro, quien tuvo la ocasión gracias a la genialidad de Felipe Tenorio.

Seguían machacando los albirrojos y a los 16 minutos, llegó otro centro que esta vez fue conectado por Julio Castro, quien liquidó al portero Emilio Torres para anidar el balón en el fondo de la red y provocar la alegría entre los hinchas locales. Claro, que estaba el factor “viento” que jugó en el primer tiempo a favor de Linares y a los 21 minutos Johann Barrera se atrevió y disparo desde la mitad de la cancha y la pelota caprichosamente dio en el horizontal, hubiese sido un golazo. Colina no fue un equipo que se defendió y se fue en busca del gol que casi llegó al minuto 37, luego de un disparo a quemarropa que tapó en forma espectacular Pérez. Con la ventaja transitoria se fueron al descanso.

En el complemento, Rubén Martínez movió sus fichas y realizó dos cambios comenzando el segundo tiempo. Se quedaron en las duchas Barrera y Saldaña, por Castillo y Monsalve. Había que tener presente que ahora el factor “viento” jugó a favor de los capitalinos, puesto que Colina se fue con todo para buscar la igualdad y Arriagada, sacó la pelota prácticamente de la raya. Pero, tanto va el canto al agua que al final se rompe, a los 57 minutos llegó el tanto para Colina, Sebastián Guzmán, facturaba el 1 a 1.

Afortunadamente la reacción de los albirrojos no se hizo esperar y una vez más el centro de Mauricio Iturra, buscó la cabeza de Alejandro Fariña quien con mucha técnica se elevó entre los centrales conectó el balón y apuntó el 2 a 1definitivo, para los dirigidos por Martínez.

Después los albirrojos perdieron el mediocampo y creció el equipo de Colina que jugaba también con el viento a su favor. Otra vez Arriagada sacó de la raya la pelota que era la igualdad para los metropolitanos. Lo positivo es que Linares supo mantener y aguantar el resultado que le significaron tres puntos de “oro “para seguir buscando la zona de clasificación.

Voces

Para el goleador linarense Julio Castro, Colina fue un equipo que se vino a jugar su opción: “fue un partido en el cual tuvimos que luchar intensamente más encima el factor viento también nos jugó en contra en el segundo tiempo, pero afortunadamente sumamos los tres puntos y ahora a esperar en dos semanas más al cuadro de Trasandino, otro rival directo”

En tanto que el autor del gol del triunfo Alejandro Fariña, manifestó que “lo fundamental era ganar, por eso habíamos trabajo en la semana. Hoy tuvimos al frente un rival que también se jugó su opción. No fue fácil estos son los partidos en que no sólo tienes que jugar bien sino también poner la garra”.

Finalmente, el técnico Rubén Martínez, dijo que este era un partido de 6 puntos “le ganamos a un gran equipo que no se vino a defender. Hubo un factor complicado el viento, que nos presentó más de algún problema. Pero, me quedo con la entrega de los muchachos que lo dieron todo por alcanzar esta victoria”.

ESTADÍSTICAS

D. Linares (2): David Pérez, Alejandro Fariña, Bastián Irribarra, Marco Arriagada, Javier Parra, Mauricio Iturra, Matías Parra, Johan Barrera, Felipe Tenorio, Edgar Saldaña y Julio Castro. DT: Rubén Martínez.

Colina (1): Emilio Torres, Javier Muñoz, Luis Maldonado, Felipe Retamal, Sebastián Guzmán, Lucas Faundez, Daniel Quintriqueo, Felipe Valerio, Jorge Muñoz, Marcelo Carvajal y Nicolás Poblete. DT: Juan Pablo Guzmán

Arbitro: Juan Céspedes (5)

Publico: 680 personas

Recaudación: $809.000

RESULTADOS

Real San Joaquín 0 – Ovalle 2

Rancagua 4 – Macul 1

Salamanca 2- T. Greig 1

Linares 2 – Colina 1

Limache 6 - Mejillones 0

Rengo 1 – M. Santiago 0

TABLA DE POSICIONES

1.- Deportes Limache 41

2.- Salamanca 36

3.- Lautaro 33

4.- Colina 31

5.- Rancagua Sur 30

6.- Ovalle 29 (+12)

Linares 29 (+10)

Trasandino 29 (+2)

9.- Rengo 28

10.- M. Santiago 24

11.- Osorno 19

12.- Real San Joaquín 15

13.- T. Greig 12

14.- Mejillones 8

15.- Macul 6



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo