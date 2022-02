Crónica 08-02-2022

Alcalde anunció la medida: Colegios municipales no exigirán uso de uniforme este 2022





La Corporación Municipal de Linares, a través del Alcalde Mario Meza, informó que “a contar de marzo ya no es obligatorio el uso del uniforme escolar en los establecimientos que están bajo la administración edilicia.

EA juicio del alcalde, “creemos que debe existir flexibilidad y más aún en estos tiempos de pandemia donde el bolsillo de muchas familias ha sido perjudicado. Por esto, si quieres puedes ir con tu uniforme, con el buzo o también con tu ropa de color no institucional”, para el año lectivo 2022.

Consultado respecto de la fecha para el retorno a clases presenciales, señaló que “si bien los análisis de salud inclinan por estos días la balanza hacia este formado educativo, una vez que las cifras hayan bajado y los contagios desciendan, se podrá informar sobre eta materia”.

No se descarta que esta información pueda ser conocida la última semana de febrero próximo.

Por lo pronto, ya se hace la planificación respectiva para poder inocular con la Cuarta Dosis al personal docente y paradocente de los colegios municipalizados.

“Reconozco siempre a todos los profesionales y no profesionales, técnicos, enfermeros, asistentes y auxiliares del departamento comunal de salud, de los centros de salud familiares que han hecho un esfuerzo notable. Estamos en el gimnasio Ignacio Carrera Pinto sin parar de lunes a viernes, porque las dosis no son entregadas los fines de semana, al igual que las tomas de muestras PCR. Nosotros estamos articulados y trabajamos con el ministerio de salud”, comentó la autoridad.