Crónica 18-03-2022

Alcalde de Colbún adoptó medidas para mantención del camino a Borde Lago



Luego de una reunión que el Alcalde de Colbún, Pedro Pablo Muñoz, sostuvo con representantes de las localidades de Colbún Alto, La Guardia y Los Boldos, para dialogar sobre las diferentes problemáticas que se presentan en este turístico sector de Borde Lago, en su mayoría ligadas al estado del camino, tomó la determinación de adoptar importantes medidas para la mantención y cuidado de esta ruta, comenzando con los arreglos que necesitaba y que ya está trabajando junto a su equipo de la Dirección de Obras Municipales.



“En reuniones para solucionar los problemas de nuestra gente, sobre todo con la comunidad de Borde Lago que está muy complicada con su camino, un tema que ya es conocido por todos, y que se viene arrastrando por muchos años, hoy he tenido la oportunidad de dialogar con ellos, y comenzamos a trabajar, ya que la solución definitiva no es de un día para otro, no es fácil. Como municipio nos reunimos con el ex Ministro de Obras Públicas para avanzar en este tema, y también nos hemos preocupado de la mantención, nos comprometimos además a realizar un arreglo que pueda mejorar sus condiciones, trabajos que ya iniciamos”, dijo el Alcalde de Colbún, Pedro Pablo Muñoz.



Otro tema que fue planteado en esta reunión fue el deterioro que provocan al camino de Borde Lago, los camiones de diferentes empresas que están desarrollando proyectos en este sector, para lo cual el Alcalde de Colbún cumpliendo sus compromisos con esta comunidad, a través de un Decreto Municipal, instruyó la prohibición de la circulación de camiones de alto tonelaje por este camino debido al deterioro que causan, medida que ya está vigente y para lo cual ya instalaron la señalización correspondiente.



“En la entrada del camino a las localidades de Colbún Alto, La Guardia y Los Boldos ya instalamos los letreros con la prohibición del tránsito de camiones de 3 o más ejes, porque luego de la reunión con los vecinos del sector, nos dimos cuenta que quienes destruyen este camino son los camiones madereros y los que van con alto tonelaje, con áridos para empresas que están construyendo entorno al lago, porque hacen tira el camino, una medida que podemos adoptar como municipio”, indicó el jefe comunal.



Camiones de 3 o más ejes no podrán circular por la ruta a Borde Lago, una medida que busca velar porque este camino pueda estar en mejores condiciones para la seguridad de las familias de las localidades de Colbún Alto, La Guardia y Los Boldos, que a diario se trasladan por esta ruta, mantención que está realizando el municipio.