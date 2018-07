Política 06-07-2018

Alcalde Mario Meza y debate por desempleo: “el Plan Linares es impracticable”

Se extiende el debate sobre las últimas cifras de alto desempleo, 8,5 por ciento, para la Provincia y, en el caso comunal, qué pasó con el Plan Linares.

Una estrategia de desarrollo, elaborada en conjunto con la Universidad de Talca, que el Municipio catalogó de impracticable.

El Alcalde Mario Meza, precisó que “el Plan Linares es impracticable, porque plantea la convergencia de una serie de estamentos e instituciones que, con el correr de los años, no se puede o no se pudo lograr. Lo que necesitamos con acciones más concretas a la hora de planificar una estrategia de desarrollo económico local”.

Por ello, agregó que “si bien es cierto, ese Plan es inviable, no significa que nos quedemos de brazos cruzados. Se necesita activar la inversión pública, es decir, proyectos que pueden generar puestos de trabajo en lo inmediato y ya hemos elevado las peticiones necesarias para saber, por ejemplo, qué pasa con las obras del Edificio de la PDI o con el paso nivel de calle Maipú… necesitamos que el sector público agilice ese tipo de inyección de recursos”.

Como sea, parece que llegó el momento de concretar inversión privada y pública, ante un escenario adverso para la zona, que se advierte con el incierto futuro de la planta IANSA.