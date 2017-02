Nacional 07-02-2017

Amaro Gómez-Pablos prepara nuevo programa para Mega

"Azul Profundo" se estrenará durante el primer semestre en las pantallas de Mega, como parte del bloque cultural

Se trata de "Azul Profundo: los secretos del Pacífico", serie realizado por el área de No Ficción y Cultura de Mega que recorrerá por dos meses, a bordo de una camioneta acondicionada especialmente para acampar, la costa de nuestro país, de norte a sur, con la intención de descubrir las características propias de los chilenos que viven frente al mar y, con ello, revelar un rostro nuevo de Chile. Así busca, a través de la experiencia de un conductor-protagonista, revelar cómo el Pacífico ha forjado la fisonomía, historia e identidad de las localidades costeras de Chile y sus habitantes.

Para el periodista es una aventura no sólo profesional, sino también personal. En ésta, se sorprenderá y emocionará al encontrar personajes con vidas muy particulares vinculadas al océano: esforzados pescadores artesanales, experimentados capitanes de buques, médicos itinerantes que viajan de isla en isla, cocineras glamorosas, buzos amantes de las bellezas del océano, científicos apasionados, guardianes de faros en el fin del mundo, etc. Además conocerá construcciones patrimoniales, tradiciones gastronómicas, emprendimientos creativos, costumbres, fiestas y leyendas. Todo bajo el maravilloso marco natural que ofrecen las orillas del Pacífico.

"El programa nace a partir de la necesidad de crear espacios culturales que puedan ser integradores. Es un programa de viajes donde acampo en lugares magníficos y, a veces, de muy difícil acceso, donde se combina el testimonio de personas, con la geografía y el paisaje, con la naturaleza. Por ejemplo, el avistamiento de ballenas y el bucear con ellas. También el cocinar, porque ahí donde uno se instala también hace su fueguito, acampa y cocina. Es un programa integral porque los hay de paisajes y de naturaleza o de cocina, pero acá es un torbellino que lo es todo", dice el comunicador.