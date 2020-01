Opinión 10-01-2020

Amigos que dejan huella



No me hubiese perdonado nunca, no escribir sobre un querido amigo fallecido el domingo 31 de Diciembre, cuyo deceso ha calado profundamente en mi persona. Me refiero a Roberto Rojas Aravena, dejando una secuela de dolor en su esposa ,sus hijos ,sus hermanos y familia toda y a tantos amigos que conquistó en vida ,entre los que orgullosamente me encuentro.

Pero si hay un bálsamo en el dolor que uno experimenta cuando un ser querido se va, es sentir la compañía, de esa mano amiga, que te da protección en tan difícil momento, en el cual te encuentras tan solo en tu dolor. La verdad uno cree estar preparado para todo en la vida, pero la misma vida se encarga y nos enseña que no hay nada más falso, uno jamás se prepara para despedir a un ser querido y sobre todo una persona tan excepcional y llena de virtudes como Roberto, se y estoy seguro que dejo un vacío difícil de llenar como esposo, padre, hermano, tío , así como también estoy seguro dejó valores imperecederos a sus hermanos, familia y a quienes tuvimos el orgullo de conocerlo.

Tuve la suerte de conocer a Roberto realmente hace pocos años atrás y también dimensionar su calidad como persona, gran amigo de mi padre, mis tíos, mi cuñado.

Pero, aún con esa diferencia, lo sentí siempre a mi lado. Fue mi gran apoyo cuando soñaba escribir, constantemente me decía con ese tono bonachón que tenía, compadre siga escribiendo, sus poemas llegan al alma y es lo que hoy día nos hace falta, no destiña tras sus sueños, y que dimensión toman las cosas cuando te aconsejan con cariño y sinceridad. Muchas veces estuve en su oficina conversábamos miles de cosas, le gustaba hablar de épocas pasadas, recordaba a sus amigos que ya no estaban, amaba como yo, a su Linares. Recuerdo que le lleve mi primer libro de poemas de regalo, no me lo aceptó y me dijo! NO ¡compadre usted está empezando, yo se lo pago y así se repitió con mi segundo libro siempre me apoyó, y que ironía la vida, hoy yo sigo escribiendo, pero jamás me preparé para escribir para su despedida. Hoy a una semana de su partida la vida continúa igual, la vida sigue su curso como burlándose de nuestros sentimientos, mañana igual sale el sol, las flores abrirán sus pétalos, la luna seguirá iluminando a los enamorados y como siempre cada día vendrá con su amanecer de sorpresas .Es que a nosotros, simples mortales, nos cuesta aceptar la muerte como algo natural y nos sobreviene el dolor con mucha crudeza, nos negamos aceptarla. Hoy a través de estas líneas deseo despedir a mi amigo ,estar junto a sus hermanos que lloran su partida y decirles que Dios es Amor y solo Él sabe nuestra fecha de inicio y fecha de partida , es el destino hay que aceptarlo , seguir el bonito ejemplo que nuestro amigo dejó. Decirle a la familia toda ¡cómo me hubiese gustado tener el poder de ¡evitar tanto dolor ¡ pero soy solo un simple mortal sin esos poderes que solo quiere llegar a ustedes decirles que esa panacea llamada tiempo alivia la angustia, alivia el dolor, mientras tanto, siempre pueden contar con nosotros.

Un cariñoso abrazo.





Mario Villagrán y Ana María