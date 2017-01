Opinión 25-01-2017

Amor en verano (Cuento especial para los veraneantes)

Son los mismos nacidos en Invierno, Otoño; pero en Primavera su cultivo es casi eterno. Nace cuando las flores recién exhiben sus colores con aquel aroma y perfume de cielo, tan puro como aquella mirada que tus ojos me envían hasta lo más profundo de mi ser. La recibí ayer cuando despertaste de siesta y las hojas verdes de los quillayes abanicaban tu bello rostro.

La hamaca quedó meciéndose cuando la abandonaste y tus pies descalzos pisaron el verde césped (alfombra suave) que una noche de luna jugando ésta a las escondidas entre las ramas entregó una sombra negra para que nadie nos viera…

Nos dimos un beso de despedida. Esperabas a la once a una amiga y yo al centro a terminar un trabajo en la oficina. Entonces la vi y cuando nos separamos pregunté si habíamos muerto.

Y aquí se inicia el cuento que parece cuento. Iba de sur a norte por calle Manuel Rodríguez y una mirada imanada atrajo la dirección de sus ojos y los míos. Una sonrisa transparente y bella fue el saludo mudo sin palabras de bienestar. Solo un interior que nos decía –nos conocemos-… Pasamos mirándonos sin decir nada y después nuestras miradas chocaron al volvernos. Llegando a la oficina recordé.

Era aquella niña que busqué en el Metro durante años, pues terminamos una relación por capricho de jóvenes ingenuos. Cuando me di cuenta de mi error, descubrí que había cambiado de casa y en aquel tiempo el teléfono fijo no era el mismo. La busqué para enmendar la falta cometida. Recordé cuando me sentaba en los escaños interiores de las estaciones por si la veía pasar o bajar. Me paseaba por la plaza de armas en Santiago y también por los paseos ahumada y otros. Cuando la perdí para siempre la enterré en el olvido, creo que lo cubrí levemente, puesto que cuando discuto con la de ahora, vuelve a renacer y hoy sin ser la misma, era ella.

Dejé de lado el compromiso y la busqué. Estaba bebiendo un café helado… -¿Perdón. Creo que nos conocemos! Te llamas Ximena?

-Sí. Y tú eres Carlos?

Sí. Éramos los dos. Nos conocimos en la playa en una hermosa e inolvidable Primavera, donde el sol y la brisa marina hizo nacer un primer amor para ella y para mí. Sus ojos, su sonrisa y la suavidad de su voz era la tierna juventud oculta en nuestros recuerdos que no dejábamos morir. Inevitable control de dos corazones con su latido hicieron contacto con el pasado donde dos enamorados durante años vivieron ese amor que se esfuma cuando se va transformando en perfecto. Recordamos las iniciales de lolos que grabamos en el escaño donde nos dimos el primer beso. Todo con respeto y cariño, conscientes que aquel idilio de esos jóvenes se ahogaron en el mar y ahora dos viejos lograron por un instante rescatar aquella juventud ya ida. Juventud loca que perdió la felicidad eterna por inalcanzable para ser inexistente.

Estuvimos juntos como dos horas, suficientes para saber que ella y yo tenemos familia. Un hogar que el destino no nos quiso construir para nosotros.

Llegué a casa. Mi señora, no estaba triste, tampoco alegre. Seria... a pesar que nada sabía del encuentro... Siempre reaccionaba de esta manera cuando se junta con amigas, por eso no le di importancia.

Cuando dormía con sus ojos verdes cubiertos por largas pestañas y su silencio la hacía más hermosa, me convencí que el primer amor había muerto y que el nuestro era eterno.



(Carlos Yáñez Olave)