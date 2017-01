Política 12-01-2017

Analizan señal de respaldo a cajón precordillerano de Achibueno con proyecto de INFOR

Como una señal de respaldo al desarrollo del cajón precordillerano como una zona de atractivo no tan solo turístico, sino que además productivo, sin intervención de centrales hidroeléctricas, catalogaron personeros de agrupaciones ambientalistas, lugareños, microempresarios y dirigentes sociales, el proyecto “Promoción, Conservación y Producción del Santuario de la Naturaleza Cajón del Río Achibueno”, que será desarrollado por el Instituto Forestal, INFOR, dependiente del Ministerio de Agricultura.

El Director Nacional de INFOR, Fernando Rosselot, junto al consejero regional Carlos Gajardo, el ex-core Pablo Gutiérrez como participante de las gestiones, Juan Carlos Gutiérrez, presidente de la Cámara de Turismo del Achibueno, residentes y los ambientalistas Eduardo Retamal y Fernando Gutiérrez, analizaron los alcances de esta señal política del Gobierno, que con una inversión de 1.030 millones de pesos, aportados por el Consejo Regional, intervendrá en un trabajo que se extiende por 4 años, la zona de Achibueno, actualmente Santuario de la Naturaleza, en los ámbitos de productividad, promoción y conservación.

Fernando Rosselot señaló que “esto surge de una serie de actores locales y consejeros regionales, con los cuales visitamos la zona el 2015, generando este proyecto de intervención con el cual, se da una señal de queremos fortalecer la zona del Achibueno, que tenga potencial turístico, productivo, un lugar integrado al desarrollo de la comuna y la provincia de Linares.”

Algunas de las propuestas, según explicó Carlos Gajardo, consejero regional, “involucra potenciar el rubro de la miel, con reforestación del guindo santo u otra especie nativa. También generar señalética y senderos, y promover el Achibueno”.

En tanto, Eduardo Retamal, ambientalista, agregó que “esta es una señal innegable de que se quiere desarrollar el Santuario de la Naturaleza del Río Achibueno y de que el proyecto centrales hidroeléctricas no es compatible con esta inversión pública en potenciar la zona”.

Por su parte, Pablo Gutiérrez, ex consejero regional, fue enfático en señalar que “cuando comenzamos esto el 2015, trabajamos en conjunto, como debe ser para buscar una propuesta y dar un aviso de que no tienen cabida las centrales hidroeléctricas en el Río Achibueno, que es de todos y un polo de desarrollo”.

La intervención se concretará a partir del segundo semestre de 2017.