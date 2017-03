Crónica 08-03-2017

Anuncian bajas de oficiales de Carabineros por presunto fraude

No se descarta que en los próximos días se soliciten nuevas bajas.

El general director de Carabineros, Bruno Villalobos, anunció la baja de nueve oficiales de la institución, incluyendo un general, a raíz de un presunto fraude en la institución que está siendo investigado por el Ministerio Público.



El destituido general sería Flavio Echeverría, quien si bien no estaría involucrado en la consecución del delito, según la policía uniformada, pero tendría responsabilidad de mando al no percatarse de los hechos.



Al respecto, Villalobos dijo que producto del hecho Carabineros "está dolido y avergonzado" y que los hechos están siendo investigados tanto por la Fiscalía de Punta Arenas -lugar en que se perpetró la presunta irregularidad- como administrativamente por la institución policial.



"Hechos como este, Carabineros no los acepta y por eso que hemos tomado esta dura medida de expulsar a un grupo tan importante de carabineros" añadió el general.



De acuerdo información preliminar, el ilícito se habría extendido por seis años, alcanzando una cifra sustraída cercana a los 600 millones de pesos.



Según informó el propio general director, el modus operandi de la organización se basaría en la manipulación de cuentas corrientes de la institución que desviaría fondo a terceros por una cifra que el general no quiso detallar.