Policial 04-11-2020

Apliquemos tecnología en la reapertura





Respecto al anuncio del protocolo para la reapertura de cines, gimnasios, piscinas y otros lugares de esparcimiento, que en fase 4 tienen un aforo de 50%, es importante tener claro que más que las medidas físicas como el metro de distancia entre una persona y otra, los flujos de entrada y salida, y el uso de alcohol gel, se requiere una política coordinada y más estricta, a nivel de gremios, empresas y país, que garantice a los visitantes espacios libres de COVID-19, mediante la aplicación a todas las personas, de encuestas de salud en los ingresos de los recintos, de manera digitalizada, simple y rápida, considerando incluso su firma digital, para asegurar la palabra comprometida, con un registro de datos, para una adecuada trazabilidad. Estas acciones son complementarias a la toma de temperatura que actualmente hacen estas instalaciones, y que por sí sola, realmente no cumple el objetivo real de prevenir contagios.



Si no nos tomamos en serio este proceso de reapertura, estaremos exponiéndonos al contagio de manera creciente.



Porque sólo con personas comprometidas con su autocuidado y un país, gremios y empresas que se hagan cargo de la trazabilidad, podremos enfrentar la segunda ola que posiblemente vendrá, tal como está sucediendo en otros países de Europa.

La tecnología tiene un rol clave. La transformación digital no puede quedarse en el escritorio, tiene que implementarse en el terreno, y es ahí donde las startups tenemos mucho que aportar al país. Las innovaciones están, sólo falta que quienes toman las decisiones actúen en consecuencia y se comprometan con el cuidado de las personas y del país.



(Carolina Guzmán

Directora ejecutiva de Appworki)