Editorial 17-03-2017

Apoyo a Bomberos

Por unanimidad, la Comisión Vivienda respaldó la moción que propone establecer un procedimiento simplificado para obtener permisos de edificación de inmuebles destinados a cuarteles de los Cuerpos de Bomberos a lo largo del país.



Para hacer aún más perfectible esta llamada "ley del mono para bomberos", la instancia parlamentaria solicitó al Ejecutivo que presente una indicación para que sean excluidos del pago de derechos municipales, para que luego de su aprobación este proyecto sea sometido a la votación de Sala.





El texto legal indica que a nivel nacional existe un porcentaje significativo de Cuarteles de Bomberos que no cuentan con Permiso de Edificación o Recepción Definitiva de la correspondiente Dirección de Obras Municipales, lo cual mantiene en la irregularidad a estas construcciones y, entre otros efectos, impide a los Cuerpos de Bomberos postular a la mejora de sus dependencias a través de proyectos de inversión estatal.



La irregularidad se produciría porque el trámite no se realizó oportunamente en el momento de la edificación, No contar con los recursos para realizar los trámites, y Necesidad de ampliar las dependencias de los cuarteles de bomberos por el crecimiento de la dotación y las necesidades del servicio aun cuando los Instrumentos de Planificación Territorial no lo permiten.



Con el presente proyecto se tiene como objetivo central establecer un procedimiento para facilitar que los cuarteles de Bomberos de Chile puedan dar cumplimiento a la Ley General de Urbanismo y Construcciones, de manera que no caigan en irregularidad.



Esta norma se aplica a todos los cuarteles de Bomberos de Chile, incluidas las casas de cuarteleros, centros de entrenamiento o construcciones que se emplacen en terrenos que pertenezcan a Bomberos de Chile o se encuentren en comodato la institución bomberil.