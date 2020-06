Social 24-06-2020

Aprovechar el descanso y planificar ayudan a combatir el estrés en adolescentes



Las clases virtuales, estar lejos de los compañeros de curso y la incertidumbre de la pandemia, son factores que, sin duda, aumentan los niveles de estrés en los adolescentes por estos días. Tal es el caso de Isidora Morales de 16 años, quien cuenta que es difícil estudiar de manera no presencial, porque muchas veces las guías no son tan claras y no se tiene a mano la orientación de los profesores para resolver las dudas.

“Los nuevos contenidos se hacen difíciles de entender y eso es estresante; se nota en mi mal humor. A veces me siento triste. Me exijo demasiado para dar respuestas a mis trabajos en las fechas que se indican”, detalló la joven.

Esta es la situación que viven muchos adolescentes, que por el encierro sienten que el nivel de estrés aumenta. Para ayudar a aplacar estos sentimientos, la académica de la Escuela de Psicología de la UCM, Nancy Espinoza entregó prácticos consejos que se pueden aplicar en casa.

El primero es asumir un rol más activo. “En este tiempo de pandemia es fácil desmotivarse y quedarse más estático, por eso te invitamos a ser protagonista, desafíate a ti mismo, proyecta tu futuro”, aconsejó Nancy Espinoza.

La psicóloga agregó como segundo punto el “Aprovechar el tiempo a tu favor, aquellos contenidos que han sido más difíciles, ahora es el momento de reforzarlos, gana en aprendizajes, no pierdas el tiempo”, dijo.

Un tercer buen consejo es planificar la semana, pero de manera equilibrada, es decir, combinando el estudio con algún tipo de ejercicio o deporte en la casa y también programando actividades con amigos online, pero sin sobrecargarse.

En lo académico, “Establece metas semanales, sé perseverante en alcanzarlas para que al finalizar la semana puedas ver tus logros y avances, esto aumentará tu motivación y a la vez te permitirá programar las áreas que tienes que reforzar dándote mayor control”, recomendó la psicóloga.

La académica explicó que también es bueno conversar con amigos o pares que están pasando por lo mismo, “Esto te permitirá ver que no es raro sentir incertidumbre frente a lo que enfrentas, que al contrario es normal sentirse abrumado frente a lo nuevo”, afirmó.