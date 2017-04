Nacional 07-04-2017

Aprueban la construcción de un parque solar fotovoltaico de US$200 millones en Arica

Los integrantes de la Comisión de Evaluación Ambiental (CEA) de la Región de Arica y Parinacota aprobaron por unanimidad la construcción del Parque Solar Fotovoltaico Alwa, emplazado en 404,2 hectáreas, aproximadamente a 2,2 kilómetros de la Ruta 5 Norte y a unos 15 kilómetros de Camarones. El proyecto, a cargo de la empresa Celeo Energía Chile SpA, cuenta con una inversión de US$200 millones y tiene una capacidad neta de 93,2 Mega Watts, que serán inyectados en bloque al Sistema Interconectado del Norte Grande (Sing). Según detalla "La Estrella de Arica", "su composición será de aproximadamente 334 mil módulos fotovoltaicos, con tecnología de seguimiento a un eje, con una generación eléctrica proyectada de 272 GWh anuales a partir de la energía del sol y en su etapa de construcción empleará a 620 personas, por un periodo de 14 meses y en su fase de operación de más de 30 años, generará 40 puestos laborales". "Los proyectos de parques solares fotovoltaicos son iniciativas que no solamente dinamizan la economía de la región con la generación de empleos, sino que además, están en el sendero de lo que nos caracteriza como región al contar con un gran potencial energético", indicó la presidenta de la CEA e intendenta de la XIV región, Gladys Acuña. Un valor agregado El seremi de Medio Ambiente, Renato Briceño, comentó que se trata de un importante proyecto, que además tiene un valor agregado ya que se alinea con uno de los compromisos asumidos en la "Cumbre de Cambio Climático" que dice relación con la disminución de gases de efecto invernadero. "Cada vez que hablamos de aprobar un proyecto que implique generación de energía y que no emita gases de efecto invernadero estamos reforzando ese compromiso que hemos asumido a nivel internacional y en lo que obedece a esta iniciativa en particular, se ha cumplido con toda la normativa vigente y se subsanaron todas las observaciones, por parte del titular del proyecto", precisó. Por su parte, el seremi de Energía, Samuel Pozo, dijo que esta iniciativa se enmarca en la agenda de eficiencia energética y apunta a que los Gobiernos Regionales apuesten a estos proyectos de energías renovables por su dinamismo económico y por la generación de energía. La energía generada será inyectada al Sing en la futura subestación seccionadora Illapa, a través de la construcción de una línea de transmisión eléctrica aérea en circuito simple de 220 kV, de 17 kilómetros, desde la nueva subestación seccionadora elevadora Alwa que se emplazará en el interior del Parque Solar Fotovoltaico.