Nacional 12-03-2017

Armada alerta de marejadas a partir de hoy y prevé que "no genere daños"

El fenómeno con olas de hasta cuatro metros se presentará desde Arica al Golfo de Penas, incluido al archipiélago de Juan Fernández, y se extendería hasta el miércoles próximo.

Atención quienes visiten la costa del país este fin de semana, pues la Armada alertó hoy de nuevas marejadas con olas de hasta cuatro metros que se extenderán desde este hoy hasta el próximo miércoles. Según el Centro Meteorológico Marítimo de Valparaíso, el fenómeno se presentará desde el sector de Golfo de Penas hasta Arica, incluyendo el Archipiélago de Juan Fernández, "proyectando condiciones de mar como marejadas del Surweste". "Se prevé que este fenómeno no genere daños a la infraestructura del borde costero, alcanzando una altura máxima de hasta cuatro metros en los horarios de más alta marea", informó. Las marejadas constituyen al aviso especial número 10 en lo que va del año. "Esperamos que lo más intenso se presente el domingo, debido a que tendremos fuerte viento sur de hasta 70 km/h", dijo el teniente Felipe Rifo. La Armada llamó a los turistas que se encuentren en la zona y a residentes actuar con prudencia y cautela, respetando las normas de seguridad y evitando el tránsito por sectores rocosos. Además, pidió no ingresar al mar durante el evento de marejadas, pues las playas serán no aptas para el baño, ni desarrollar actividades náuticas y deportivas sin autorización.