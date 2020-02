Política 19-02-2020

Armada compra $211 millones en armas y equipamiento antidisturbios



La Armada de Chile adjudicó una millonaria licitación para adquirir equipamiento y armamento antidisturbios.

Según conoció BioBioChile, la Dirección de Ingeniería de Sistemas Navales desembolsó 211 millones de pesos en escopetas calibre 12, fusiles no letales, cascos y escudos balísticos, además de protección facial.

Las empresas que se adjudicaron el proceso -que concluyó a mediados de la semana pasada- corresponden a: Consorcio Expansión Empresarial S.A., Consultor y Gestor Comercial Limitada, Importada y Comercial Lorena Judith Quezada Palma.

El principal gasto corresponde a los 85 cascos kevlar, por los que se pagó poco más de 93 millones de pesos. Le siguen los 35 fusiles no letales, por unos 40 millones de pesos.

Como requisito, la empresa tendrá 30 días para entregar estos últimos artículos en las oficinas de la Armada en Valparaíso, mientras que los otros ítems podrán ser llevados en un plazo máximo de tres meses.

Los fusiles no letales encargados corresponden al modelo RAP468 RIS, el que puede disparar bolas de pintura (paintball) y de goma dura.

Aunque sin entrar en detalles, los uniformados explican en la licitación que “es necesario adquirir equipamiento antidisturbios con el propósito de provisionar del equipamiento que corresponde al personal de institución que cumple funciones de seguridad”.