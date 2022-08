Opinión 09-08-2022

Asignemos propósitos de éxito a nuestro plan de vida

(Marcelo Sepúlveda, profesor de Retiro)



Debemos asumir nuestra responsabilidad en el acontecer a nuestro alrededor; en cierta manera, vamos condicionando nuestro actuar a razón de las acciones diarias, comunes y corrientes en el devenir de nuestro personal tiempo disponible sobre este planeta que nos cobija como hijos, seres inteligente (en diferente ámbito y capacidades) capaces de modelar nuestro medio ambiente vital, construir aquello que aún no se imagina en la mente colectiva del todo en el universo; por tanto, a propósito, vendrán otros después de nosotros a leer la realidad y situar, en su justa medida histórica, el acontecer de este especial estado de convivencia social, de aciertos, errores o equivocaciones; pero, por sobre todo aquellos aportes individuales o colectivos que mejoran la calidad de vida y enfrentar el desequilibrio económico y las necesidades de millones postrados, indefensos e inválidos que requieren nuestra particular preocupación.

La madre tierra reclama desde sus entrañas, revienta volcanes, arrasa con marejadas tremendas el bordes costero, se derriten los hielos milenarios, se devasta la tierra fértil y agrícola y nos acostumbramos a despedir, como algo cotidiano, los muertos a raíz de la guerra y enfrentamiento en múltiples y distintos territorios del planeta: Entonces, la tierra sigue reclamando, sobre todo por aquellos que sobreviven con migajas caídas de la mesa y agua insalubre que brota de los grifos. Hoy, es necesario ampliar la mirada más allá de nuestro lugar presente en la historia, darnos cuenta de lo que ocurre con los niños abandonados, con los expatriados en distintos territorios, en la violencia del narco tráfico y la delincuencia desatada.

Cada quien produce su propio destino, cada quien construye redes de vinculación con los otros, somos seres gregarios, convivimos en comunidad organizada, respetamos nuestras particulares normas, reglas y leyes; estamos dispuestos a descubrir nuevos rumbos y sendero, sobre todo, para cultivar el camino de las nuevas generaciones que se preparan para la vida adulta.

La educación y el proceso educativo nos brindará las herramientas para enfrentar los desafíos del mundo cada vez más desafiante, que transita a velocidad ante la existencia de cada ser habitante de este planeta; no podemos abandonar a nuestros semejantes a su propia suerte, mientras persisten las diferencias sociales, mientras quedamos atrapados en la descalificación, la injuria y el descrédito, siempre hay oportunidad de articular nuestra consciencia ante las catástrofes, eventos arrasadores y la guerra; es, absolutamente, necesario tomar y asumir posición ante los acontecimientos del diario vivir, debemos asumir normas de sana convivencia y propósito de éxito para la existencia terrestre que prepara una existencia superior en territorios distantes.