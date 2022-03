Opinión 02-03-2022

ASUNCIÒN DEL MANDO PRESIDENCIAL... ¿INVESTIDURA O CORONACIÔN?



A pocos días de la asunción del nuevo Presidente de Chile, revisamos los detalles ceremoniales que conlleva el que un ciudadano se convierta en el primer magistrado de la República, calificado como “la fiesta de la democracia”.

Sin embargo, en los pormenores del rito de investidura del Mandatario, asalta la duda si este “se corona” o recibe las insignias del poder. Sobre este punto, analicemos cada elemento:

El Presidente que asume, “recibe la banda de OHiggins”, hecha en seda y con los tres colores de la bandera.

FALSO, El Director Supremo jamás usó una banda tricolor, y tampoco se despojó teatralmente de ella, como lo muestra un cuadro de 1875 del pintor Manuel Antonio Caro, titulado “La Abdicación de OHiggins”. El prócer, en el único retrato que le fue realizado en vivo por el pintor Gil de Castro en 1821, aparece terciado con la faja azul de los Borbones (tal como se lee) símbolo del poder y la justicia.

FALSA es también la estatua ubicada frente al Municipio de Talca, donde se ve al prócer chillanejo, en tenida de parada que, como dijimos, jamás vistió y firmando un acta de la Independencia, acto que nunca ejecutó.

Esa obra se diseñó y erigió por un jurado del cual se marginaron destacados personeros de la cultura piducana, pero las autoridades municipales la instalaron en la certeza que la mayoría aceptaría la obra y conocer la exacta verdad del hecho, era materia de “historiadores” y estos ejemplares no son muchos.

FALSA es también la manoseada “piocha de O Higgins”, estrella esmaltada, dorada, que reuniría el símbolo del poder y que, como algunos lectores recuerdan, Pinochet la retuvo en la transmisión del mando para entregarla personalmente a Aylwin, saltándose al Presidente del Senado Gabriel Valdés, quien debía recibirla en nombre del pueblo y entregarla al nuevo Presidente.

Si se observa el uniforme con el cual retrató Gil de Castro a OHiggins, y de lo que ya hemos hecho mención, en el lado izquierdo ostenta un estrella de irregulares puntas, que en la heráldica monárquica, representa la condición de jefatura máxima de los ejércitos reales. Los mandatarios de Chile utilizaron, hasta el Presidente Allende, una estrella similar que simbolizaba su condición de generalísimo de las fuerzas de aire, mar y tierra y la atribución de comandar en persona al ejército en caso de guerra.

EL APELATIVO DE “SU EXCELENCIA” que se otorga al Jefe del Estado tampoco es parte de nuestra república, sino que viene del tratamiento dado a los oidores de la Real Audiencia y a las autoridades eclesiásticas. Estaba inmediatamente debajo del vocativo de SU ALTEZA que se da, hasta hoy día, a los reyes.

LA ESCOLTA DE GRANADEROS A CABALLO que sigue la carroza o el automóvil del Presidente de Chile, en los actos solemnes (fiestas patrias u otros) remonta su origen a los Reyes Católicos, quienes crearon una unidad de Tropas de la Casa Real, que eran de Caballería y custodiaban en las grandes ocasiones, a los monarcas. En nuestro país, desde luego, la utilizaron todos los gobernadores hasta Marcó del Pont. Al asumir OHiggins la mantuvo en 1817 con el nombre de Escolta Directorial y se le dio forma legal mediante decreto del 6 de junio de 1827 del Presidente Francisco Antonio Pinto, creándose así el Regimiento de Granaderos.

A LA MONEDA se le denomina Palacio de Gobierno, desde que fue ocupada como tal en 1846 por decisión del Presidente Manuel Bulnes. Antes los gobernantes residían en el “Palacio de la Real Audiencia”, actual Museo Histórico Nacional.

Los honores, llamados “de la Guardia de Palacio”, que se rinden al Presidente a su llegada a la Moneda, remontan su origen a similares ritos que se efectuaban a los reyes de España desde 1504 por la Guardia Real, fundada con esa fecha.

Cabe precisar que similares características encontramos en todos los presidentes latinoamericanos.

Ahora bien, si observamos la ceremonia de investidura del Presidente de los Estados Unidos, el mandatario recibe el título de “Señor Presidente”, no se ciñe banda ni condecoración alguna, su residencia es la “Casa Blanca”. No tiene “escolta de honor” (salvo, claro está, el Servicio Secreto) y no recibe “honores de palacio” ni otro elemento semejante.

Y así gobierna al país, aparentemente, más poderoso del mundo.



Foto 1:Retrato de OHiggins, de 1821, hecho por Gil de Castro, ciñendo una banda azul

Similar a la del Rey Juan Carlos de Borbón, de España, a la derecha.





Foto 2: El Presidente Allende, con la piocha de generalísimo

de las Fuerzas Armadas, hoy no utilizada. Al lado, la banda tricolor, que nunca usó OHiggins.



Jaime González Colville

Academia Chilena de la Historia