Deporte 20-06-2019

Autoridades dan visto bueno al Tucapel Bustamante para un clásico con historia entre Deportes Linares y Concepción

Partido se juega este sábado a las 16:00 horas

Ayer cerca de las 15:00 horas, autoridades en conjunto con el timonel de los albirrojos, Marcos Álvarez, recorrieron las instalaciones del polideportivo de la calle Rengo que albergará un duelo de alta convocatoria. Por eso no se quiere dejar nada al azar. Álvarez, espera un aforo superior a las dos mil personas: “tuvimos la visita del encargado de seguridad publica José Coll, para ver todos los detalles para el día sábado, estamos coordinados con Gobernación y Carabineros para recibir a toda la gente. Creemos que vamos a tener una buena asistencia este sábado porque hasta el mediodía del miércoles ya había más de mil tickets vendidos. Eso implica algo inédito para nosotros, porque generalmente antes de un partido vendemos 300 a 400 boletos. Sin duda, estamos superado con creces lo que hemos vendido en los partidos anteriores. Tenemos que ver algunos pequeños detalles con la municipalidad, pero es lo mínimo para realizar de buena forma este partido”.

En cuanto al ingreso del público, es por calle Rengo. Desde las 14:00 horas estarán abiertas las boleterías.. En tanto, el acceso de la hinchada lila será por Los Lingues, sector del sur del estadio. Habrá sólo 70 estacionamientos por calle Rengo. La gente de Deportes Concepción se ubicará en la tribuna sur, detrás de la banca local, donde estarán las 400 personas con la seguridad respectiva que se espera para esta ocasión.

Finalmente, Marcos Álvarez, agregó que todas las personas que vayan al estadio deberán portar su cédula de identidad “y recordar que no se aceptarán botellas, frutas ni elementos contundentes al ingreso del recinto deportivo”.

José Coll, encargado de seguridad publica de la Gobernación Provincial, señaló que Carabineros ya inspecciono el recinto “y ya estamos con el visto bueno para este espectáculo deportivo. Hemos autorizado la realización de este partido de alta convocatoria, y sólo falta ver el lugar físico donde se instalarán las vallas papales y los cordones de seguridad. Estamos viendo la posibilidad de habilitar algunos baños químicos para la gente que venga de Concepción, para no tener problemas y que todo se desarrolle con toda tranquilidad, como debe ser un partido. Por eso el llamado a que la gente pueda llegar con anticipación porque habrá algunos cordones de seguridad en el acceso”.

En lo futbolístico, esta tarde el plantel dirigido técnicamente por Luis Pérez Franco, realizara la práctica donde quedaran definidos los once titulares albirrojos para el clásico con historia frente a Deportes Concepción.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo