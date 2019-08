Policial 28-08-2019

Avanza proceso legislativo de la denominada “Ley corta” antiterrorista

Con la exposición del Ministro del Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick, sobre los alcances de las indicaciones presentadas por el Ejecutivo a la denominada “ley corta” antiterrorista, las comisiones unidas de Constitución y Seguridad Pública, iniciaron el tratamiento en particular de la iniciativa.

Cabe recordar que el proyecto fue aprobado en general por la Sala del Senado el pasado 7 de agosto y tras abrirse un plazo para presentarle indicaciones, llegaron un total de 15 propuestas para modificar el texto.

Cabe recordar que la iniciativa aprobada en general modifica el artículo 226 bis del Código Procesal Penal para permitir la utilización de técnicas especiales de investigación en la persecución de delitos considerados como terroristas. De este modo, se podrían permitir intervenciones telefónicas, grabaciones, fotografías y agentes encubiertos entre otros.

Precisamente uno de los puntos que genera inquietud dice relación con las escuchas telefónicas, razón por la cual insistieron en la necesidad de que el Ministerio Público responda un oficio que le enviaron sobre la materia.

De hecho uno de los antecedentes entregados en la Comisión por el profesor Jean Pierre Matus, señala que se han llegado a registrar 50 mil grabaciones telefónicas en una sola investigación. El principal punto en cuestión es cómo se controla y resguarda que información que pueda ser confidencial y que no tenga directa relación con la investigación, no sea de dominio público.