Política 07-06-2019

Avanza proyecto que permitirá a profesores renunciar a sus cargos sin perder la bonificación por retiro voluntario

Sin debate y por unanimidad, el Senado aprobó en general y en particular, el proyecto que permite a los profesionales de la educación poner término a su relación laboral sin perder la bonificación por retiro voluntario. Ahora, la moción deberá ser analizada por la Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional.

El texto legal busca “dar una solución a los profesionales de la educación que saben que tienen derecho al bono por retiro voluntario y la expectativa de tomar uno de sus cupos, pero que por distintos motivos se ven obligados a tener que esperar para no perderlo, permitiéndoles que puedan renunciar sin perder el derecho a esta bonificación, con lo cual se equipara la solución dada a estos profesionales con la ya entregada, ante la misma situación, a los funcionarios municipales y a los asistentes de la educación”.

Con todo, se introduce una nueva regla, entre aquellas que regulan el acceso a la bonificación por retiro voluntario para los profesionales de la educación que pertenezcan a una dotación docente del sector municipal, permitiendo que el trabajador solicite el término de su relación laboral, por causa justificada, aprobada por el empleador, lo que deberá informarse al Ministerio de Educación para los efectos de la determinación de la fecha en que se pagarán los beneficios correspondientes a la bonificación por retiro voluntario.

Además, dispone que, durante el período entre que se pone término a la relación laboral y el pago efectivo de la bonificación, el trabajador no percibirá remuneración alguna.