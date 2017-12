Cultura 30-12-2017

“BearBerry Fest”: Felipe Avello tuvo exitosa presentación en el Teatro Municipal de Linares

Dentro del contexto del “BearBerry Fest” se presentó el periodista y humorista Felipe Avello en el Teatro Municipal de Linares. Fue una hora y media de un humor irreverente con una rutina contingente, probada en Santiago, pero adaptada al contexto de Linares.



Gracias al apoyo de la Corporación Municipal de Linares, encabezada por su alcalde, Mario Meza y obviamente con el auspicio del Grupo Alerce, propietario de la Energética BearBerry, con Alamiro Garrido como referente, se está desarrollando el ciclo de presentaciones artísticas en Linares “Bear Berry Fest”, donde destacó el espectáculo del periodista y humorista Felipe Avello, premio nacional de humor 2017.



“Es rico presentarse con harto público, aunque también me gustan las audiencias reducidas. Hoy hice la modalidad para grandes audiencias. El aporte de este tipo de espectáculos en provincia es mucho, ya que tienen hermosos teatros como éste, con una infraestructura privilegiada. Por ejemplo, yo me presento en Santiago en el Teatro Mori, todas las semanas, pero no tiene esta estructura”, afirmó el artista.



Consultado por el premio nacional del humor, entregado recientemente por la Universidad Diego Portales, respondió que “me gustan los reconocimientos, pero en este caso me ayuda mucho, porque hay mucha gente que no sabe que me dedico al humor. A veces decían este es tonto pero le sale cómico, pero ahora con este reconocimiento es más fácil y así se me salen más trabajos”.



Del mismo modo dijo que una de las cosas que le agradan es ser profesor de comedia. “Es algo que me encanta. El stand up comedy se ha vuelto mucho más masivo y casi de manera involuntaria comencé a tener algunos alumnos. Era más bien gente cercana y luego con mi amigo Pedro Ruminot decidimos armar una escuelita de talentos de stand up, con clases teóricas, pero lo importante es lo práctico arriba del escenario”.



ALCALDE



Respecto al espectáculo de BearBerry Fest, el alcalde Mario Meza dijo que “es positivo tener este tipo de distracciones asequibles para todos los linarenses, ya que son unas 20 presentaciones en nuestro Teatro Municipal, con obras de teatro y humoristas. Sin duda un buen panorama para el verano. Además, muchas de las entradas son regaladas. Agradecemos a la empresa privada, en este caso a la energética originaria de Linares Berry Bear, debido al buen trabajo en conjunto realizado con la Corporación Municipal”.



EMPRESARIO

Finalmente, Alamiro Garrido, gerente del grupo Alerce señaló que “el humor de Felipe Avello es súper inteligente, vanguardista, de primera línea que es lo que merece Linares... Justamente tenemos una parrilla de humor transversal, pensada para gente de la tercera edad y también para los millenials. Le estamos danto dando un tremendo uso al teatro. Nos han pedido mucho de otras ciudades como, Talca, Concepción, Curicó, Chillán, pero nosotros partimos y somos de Linares, así que comenzamos por nuestra ciudad y luego veremos”.



FOTO: Alamiro Garrido, empresario de Bear Berry, con el periodista y humorista Felipe Avello.