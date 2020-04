Cultura 16-04-2020

Biblioteca Pública de Linares mantiene suspendidas todas sus actividades



La Biblioteca Pública Municipal de Linares, informa y recuerda que debido a la contingencia del COVID-19 o Coronavirus, se encuentra cerrada al público y a socios, hasta nuevo aviso. Se encuentran suspendidas todas las actividades, eventos, programas extramuros y servicios, incluyendo las devoluciones.

Sobre los préstamos y respectivas devoluciones de libros, estos serán renovados de manera automática hasta que se retome la atención; información que recibirán por la página institucional y por los distintos medios de comunicación locales.

Si bien han cerrado las puertas para atención de público, todos pueden seguir leyendo; para ello se les invita a visitar la Biblioteca Pública Digital: bpdigital.cl

Si eres socio de la Biblioteca Municipal de Linares, también lo eres de la Biblioteca Pública Digital; por eso te invitan a que te quedes en tu casa y accedas a los miles de títulos de la Biblioteca Digital que puedes leer en línea o descargar a tu computador o teléfono móvil.

Como Biblioteca agradecemos la comprensión y difusión de esta información, junto con enviar un mensaje de apoyo y prevención ante tan importante situación de país.

¿Qué pasará con los libros que serán devueltos a las bibliotecas públicas en tiempos del Covid 19?

Los libros devueltos deberán ser apartados de la colección, en lo posible en un lugar donde reciban luz natural y no podrán ser puesto en circulación antes de catorce días corridos, tampoco pueden estar disponibles a consulta en sala.

Es importante que nuestros usuarios no intenten limpiar los libros aplicando alcohol, cloro, desinfectantes, productos de limpieza, aerosol ni otros químicos, pues estos podrían dañar la materialidad de los mismos, el virus no sobrevive mucho tiempo sobre el papel, cartón o similares