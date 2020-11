Opinión 01-11-2020

BIENAVENTURADOS USTEDES…



Por aquel tiempo, seguían a Jesús grandes multitudes, que llegaban de Galilea, de la Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de la Transjordania. Al ver la multitud, Jesús subió a la montaña, se sentó, y sus discípulos se acercaron a Él. Entonces tomó la palabra y comenzó a enseñarles, diciendo: “Felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos les pertenece el Reino de los Cielos. Felices los afligidos, porque serán consolados. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Felices los que tienen el corazón puro, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por practicar la justicia, porque a ellos les pertenece el Reino de los Cielos. Felices ustedes, cuando sean insultados y perseguidos, y cuando se los calumnie en toda forma a causa de mí. Alégrense y regocíjense entonces, porque ustedes tendrán una gran recompensa en el cielo; de la misma manera persiguieron a los profetas que los precedieron”. (Mt 4, 25—5, 12)



Para tener en cuenta…



Con el Discurso de las Bienaventuranzas comienza en el Evangelio según Mateo, la gran sección didáctica del Sermón del Monte; éste es el modo con el que el Evangelista propone su mirada acerca de quién es Jesús, asumiéndolo bajo la figura de Moisés, señalando la continuidad con el profeta legislador fundacional del Pueblo de Israel, pero al mismo tiempo su radical diferencia y novedad.



Como Moisés, Jesús reúne en torno suyo a una muchedumbre, una multitud enorme y diversa: un nuevo Pueblo de Israel está por constituirse, pero esta vez no formado a partir de la unidad básica e identidad familiar que representa el número de las tribus de los doce hijos de Jacob, -lo que en el primer Israel excluye al resto de las naciones- sino esta vez inclusivo: la enumeración de las regiones de procedencia de los oyentes del discurso dará cuenta de que estamos ante una buena noticia que supera los límites geográficos y culturales de Israel, y que esta misma superación ya es buena noticia: con la mención de las gentes que habitaban al norte (Galilea) y al oriente del valle del Jordán (la Transjordania y la Decápolis) no se está simplemente diciendo que son muchos los que acudían a escuchar a Jesús, sino que entre los oyentes estaban incluidos no sólo los que se habían mantenido fieles a las enseñanzas de Moisés, sino a los que ya se habían apartado de ellas, e incluso a los que nunca las conocieron: los paganos.



Jesús será así presentado como este nuevo Moisés, que desde un nuevo monte Sinaí, entregará una Ley nueva (y definitiva) a un nuevo pueblo, esta vez formado por todos los pueblos; un nuevo Moisés que no está en conflicto con la médula de la Ley del primero, sino que viene a darle su sentido último, pleno y desbordante (cf. Mt, 5, 17-19), pero que, a su vez, supera al primero en cuanto que la enseñanza de Jesús no es entregada en nombre de otro, como profeta de Dios, sino a partir de autoridad que le da a Jesús la íntima experiencia de ser uno con el Padre (cf. 5, 29).



El Discurso de las Bienaventuranzas, tal como lo conserva Mateo, no será en primer lugar una exhortación a cómo vivir la vida, o como ganarse el Reino, sino una proclamación gozosa y solemne de la acción actual de ese Reino inaugurado por Jesús, pero todavía por consumarse, y un modo de presentar el modo como el propio Jesús vive su vida, para que, decidiéndonos a seguir sus pasos, podamos poner nuestra mente, nuestro corazón y nuestras manos en la tarea de recibir agradecidos el Reino y manifestarlo comprometidos para hacer más humano el tramo del camino que nos corresponde recorrer.



Por esto es que las Bienaventuranzas no han de ser reducidas a una lectura meramente moral, como una enumeración de 9 caminos o nueve preceptos, que vinieran a agregarse al Decálogo del Sinaí, sino como una afirmación de la santidad a la que estamos llamados a vivir, esa santidad que nos viene del único verdaderamente Santo, que ha querido prodigarse en medio nuestro.



Así, son dos los ejes del discurso, los que abren y cierran el pasaje: la Pobreza respecto del Espíritu, como una condición de parte del sujeto que recibe esta Buena Noticia, y la Justicia de Dios: el Plan de Su Voluntad, como la fuente de donde brota el Don que ha bajado del cielo y se ha hecho carne entre nosotros.





En Mt 11, 29 se consigna otra palabra de Jesús que, sólo aparece en este Evangelio: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón; esta indicación de Jesús es fundamental para entender el fondo de las Bienaventuranzas, no sólo por el hecho de que la humildad respecto del corazón de ese versículo es un sinónimo de la pobreza respecto del espíritu, sino también porque la mansedumbre (en griego Praús) es una palabra propia de Mateo y sólo aparece en ese pasaje y en plural en la bienaventuranza tercera (Mt 5, 5); pero fundamentalmente porque este pasaje es el único en donde Jesús se retrata a sí mismo, proponiéndose como modelo (aprendan de mí), mismo modelo que se despliega en las primeras palabras del Sermón del Monte que, iluminado retrospectivamente por el resto del Evangelio, se presenta como una declaración programática: seguir la senda trazada por las Bienaventuranzas, no significa otra cosa sino acompasar nuestros pasos a los de Jesús, Aquel en que esta propuesta de vida está realizada de manera absoluta.





En las Bienaventuranzas, Jesús está hablando del plan de salvación del Padre: Su Justicia, que no es otra cosa que su Santidad, su Amor que no conoce freno ni término, que ha querido crearnos para que conozcamos y nos gocemos en ese amor, sentido pleno de nuestra propia existencia.



Justicia que pide y puede ser acogida en medio del peregrinar de la historia para penetrar esa historia y transfigurarla, y por tanto ser vivida como Buena Noticia incluso en medio de las persecuciones; Justicia que no significa poner los ojos en el cielo dándole la espalda al mundo, para no contaminarse con él, para escapar de él, sino para jugarse la vida para que este mundo, que configuramos nosotros, con nuestras decisiones, con nuestras acciones –y dejamos de configurar con nuestras omisiones- alcance para todos, sea cada vez más inclusivo, cada vez más humano; las Bienaventuranzas cuya plenitud futura aguardamos con esperanza, son anuncio de que la santidad que Dios nos ha querido compartir, está viva y presente, germinando en medio nuestro y esto es razón para esta alegría que no nos puede ser arrebatada, porque ha venido al mundo para ser compartida.





(Raúl Moris G., Pbro)