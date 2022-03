Política 19-03-2022

Cada 1 de marzo se conmemorará el “Día de la inclusión social y la no discriminación”



En condiciones de convertirse en ley quedó el proyecto que establecer el día el 1° de marzo de cada año, como el “Día Nacional de la Inclusión Social y la no Discriminación”, como una forma concreta de que la sociedad chilena tome conciencia de la existencia de personas que son discriminadas ya sea por su condición socioeconómica, de género, capacidades físicas u otra.

El texto destaca que la cultura, "como común denominador de desarrollo, debe ser accesible a todos los integrantes de una población, pero, como sucede en todo acontecer humano, ésta no ha estado al alcance de quienes más lo necesitan, como lo son las personas excluidas socialmente, llámense migrantes, pueblos originarios, empobrecidos y en lo que nos atañe, personas con discapacidad, entre otros".

En este contexto se puntualiza que el Fomento de la Cultura para las Personas con Discapacidad, debe ser hecho concreto y no una declaración de buenas intenciones.