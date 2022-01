Política 25-01-2022

CADEM: 76% prefiere poder político compartido entre el presidente y el parlamento



La encuesta CADEM, correspondiente a la tercera semana de enero, consultó sobre el sistema político y su proyección, arrojando que el 76% prefiere que el poder político esté más compartido entre el Presidente y el Parlamento.

En otros aspectos, 59% está por el regreso del voto obligatorio, 56% por un Congreso Bicameral, 66% por gobiernos de 4 años aunque no hay acuerdo sobre la reelección, el 50% estaría de acuerdo y 50% en desacuerdo.

Respecto a otros debates constitucionales, 84% está por reconocer el derecho de propiedad como fundamental, 81% que exista un reconocimiento explícito de los pueblos originarios y se asegure en el parlamento cuotas para su participación (81%, -4pts), 71% está por entregar más atribuciones a los municipios y 69% por un Estado Multicultural vs el 27% que está por un Estado Plurinacional.

Esta semana, 29% aprueba (+3pts) y 64% desaprueba (-3pts) la gestión del Presidente Piñera. La aprobación del gobierno a la gestión del Covid-19 cae 8pts más esta semana, acumulando 17pts de retroceso (61%).

En la semana en que se reportaron más de diez mil contagios diarios, temor a contagiarse con coronavirus sigue aumentando, llegando a 57%.

En este contexto, emerge acuerdo ante medidas restrictivas. Así, 76% está de acuerdo con disminuir los aforos en comercio y lugares de entretención, y 74% con cerrar fronteras para que no puedan entrar extranjeros, ; 59% en desacuerdo con reducir las cuarentenas para los contagiados de 10 a 7 días, y 51% con que se suspenda la trazabilidad y que cada contagiado por Covid notifique a sus contactos estrechos.