Política 16-07-2020

Cámara aprueba proyecto del retiro de fondo AFP con votos de Chile Vamos e iniciativa pasa al Senado



En una apasionada y tensa sesión ayer se aprobó en particular el proyecto que permite el retiro del 10% de los fondos de pensiones de manera excepcional a causa de la pandemia. El Gobierno no logró convencer a todos sus diputados y un grupo dio su respaldo a la iniciativa cuadrándose con la oposición, permitiendo que ésta ahora avance hacia el Senado y continúe su tramitación.

Esto se consiguió luego de que se aprobara el artículo que permite el retiro de los fondos y que estos no estén sujetos al pago de impuestos con 95 votos a favor, 36 en contra y 22 abstenciones.

Este punto requería 93 votos de aprobación. Luego la segunda votación, donde se establecía la creación de un fondo colectivo solidario, se rechazó al no alcanzar el quórum requerido (también de 93) con 83 votos, 43 en contra y 21 abstenciones.

La decisión se tomó en medio de la crisis que se vive en el oficialismo luego de que hace una semana 13 legisladores de RN y la UDI apoyaran el texto en su idea de legislar.

Los diputados del Maule Sur votaron de la siguiente manera:

A favor: Florcita Motuda, Pedro Pablo Alvarez-Salamanca, Pablo Lorenzini, Hugo Rey, Alexis Sepúlveda, Manuel Matta y Jaime Naranjo.

Abstención: Celso Morales, Pablo Prieto y Rolando Rentería

Rechazo: Ignacio Urrutia.