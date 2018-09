Crónica 14-09-2018

Cámara de Comercio lamenta situación que afecta a pub Tacubas

EI presidente y directiva de la cámara de comercio turismo e industria de Linares lamentan profundamente la situaci6n que afecta a uno de sus asociados, pub restaurante Tacubas.



Al respecto, redactaron una carta firmada por su presidente Ismael Valenzuela en la cual se expresa que “como asociación gremial entendemos que nadie está por sobre la ley, y las resoluciones judiciales son para acatarlas, aun así no podemos dejar de manifestar que nos parece desmedida una sanción que se impone a pocos días de las celebraciones de fiestas patrias.



Esta situaci6n que deja al afectado en evidente desmedro económico por cuanto dos meses de clausura más que una sanción tiene características de castigo, lo cual no se condice con el criterio que Suele aplicarse frente a la conmemoración de fiestas patrias, considerando además que la sanción es por ruidos molestos, situación que fue debidamente subsanada por los administradores del local, faltando solamente la correspondiente fiscalización por el ente responsable.



Consideramos que en estas fechas los ruidos más considerables provienen de la Plaza de Armas, a cuadra y media del citado local, producto de la fiesta organizada por el municipio, situación que todos los linarenses estamos dispuestos a aceptar, producto del contexto festivo.



Creemos que para un comerciante dos meses de suspensión son el equivalente a un lápida por cuanto la dinámica comercial administrativa hace insostenible el desarrollo de cualquier emprendimiento con una sanción de estas características.



Son 35 trabajadores y sus familias que se ven directamente perjudicados en su fuente laboral en la que se considera es la fecha del año más beneficiosa en términos económicos, por lo cual reiteramos nuestra inquietud y nuestro deseo de ver a una comuna creciendo y que al título de “ciudad encantadora’’ no termine imponiéndose el de “capital de la cesantía”.